Milan, Morata infiamma i tifosi dopo la finale: “Io in Italia? Vi spiego” (VIDEO)

Alvaro Morata è Campione d’Europa con la sua Spagna. Ora il Milan lo aspetta. Lui dopo la finale ha lasciato qualche indizio di mercato.

Notte magica quella che ha visto andare in scena la finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra. Alla fine, hanno avuto la meglio gli iberici, i quali si sono imposti per 2-1 sugli inglesi. Vittoria assolutamente meritata, che è arrivata grazie ai gol Nico Williams e Oyarzabal. La Nazionale inglese aveva trovato il pareggio con Palmer, ma a poco è servito, con gli spagnoli che hanno trovato il definitivo vantaggio nei minuti finali. Ancora una volta, a partire titolare è stato Alvaro Morata, il nome caldissimo per il mercato in entrata del Milan.

L’ex Juventus non ha trovato il gol ancora una volta, ma la sua prestazione è stata nuovamente preziosissima. Morata è Campione d’Europa dopo tanto tempo, e adesso è pronto a sciogliere le riserve sul suo futuro. Sappiamo bene come stanno le cose: il Milan è in pressing e lo ha scelto come nuovo numero 9 a cui affidare l’attacco. L’offerta al giocatore è di 5,5 milioni di euro per tre anni. L’accordo, così si è detto in questi giorni, è molto vicino e c’è positività per il sì finale. Si aspettava proprio la finale degli Europei per avere la risposta definitiva da parte di Alvaro.

Intanto, dopo i festeggiamenti per il successo, Morata ha parlato ai microfoni di Gianluca Di Marzio. Focus sul suo futuro.

Morata, il sì al Milan si avvicina: le parole dopo la finale

Gianluca Di Marzio ha interrogato Alvaro Morata in maniera molto diretta dopo la finale dell’Europeo. “Ti vedremo presto in Italia?” gli ha chiesto il giornalista. L’attaccante ha glissato ma facendo ben intendere che la possibilità è concreta. “Non ci sto pensando. Ora penso a godermi questa coppa, è tempo di festeggiare e poi andare in vacanza. L’Italia dopo? Vedremo!” ha detto Morata.

Morata a Sky poco fa sul suo futuro in Italia e al Milan. Sembra fatta 🔴⚫️ pic.twitter.com/oEeacXLm2h — Don Draper (@dondraperslife) July 14, 2024



Parole che fanno ben sperare il Milan e tutti i suoi tifosi, entusiasti del nome scelto da Ibrahimovic e Moncada per l’attacco. Da oggi, il sì di Morata e dunque la chiusura della trattativa potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Il Diavolo è pronto a pagare i 13 milioni di euro di clausola rescissoria all’Atletico Madrid. Tutto dipenderà dalla scelta di Morata. Prendere o lasciare ma c’è chi è sicuro che Alvaro abbia accettato da qualche giorno.

Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla vicenda di mercato.