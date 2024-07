Milan-Morata, occhio alla beffa: si inserisce un altro club italiano

Nuova svolta nell’affare che potrebbe portare Alvaro Morata al Milan. Un altro club di Serie A sta provando ad inserirsi nella trattativa.

Negli ultimi giorni in casa Milan si sta venendo a creare l’ennesima telenovela di mercato. Messo ormai alle spalle l’affare Joshua Zirkzee, con l’olandese pronto a volare in Inghilterra per firmare con il Manchester United, la nuova priorità della dirigenza rossonera porta il nome di Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid, che domenica proverà a portare casa l’Europeo con la sua Spagna, è il prescelto dal Diavolo per il reparto offensivo.

Il club rossonero spera di chiudere per l’ex Juventus già nella prossima settimana, ma dovrà fare molta attenzione alla concorrenza. Sul classe ’92 ci sono, infatti, diverse squadre e nelle ultime ore ci sarebbe stato l’inserimento da parte di un altro club di Serie A. Si tratta della Roma, altra italiana alla ricerca di un nuovo centravanti, che già un mese fa aveva sondato il terreno per provare a portare Morata in giallorosso.

Milan, per Morata è sfida con la Roma: il club capitolino ha provato ad inserirsi

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Orazio Accomando, nella serata di ieri i Giallorossi hanno provato un tentativo in extremis provando a sorpassare il Milan. La sensazione è, però, che il club rossonero sia ancora avanti nella corsa all’attaccante e proprio in queste ore si sta lavorando per un triennale a 6 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Il capitano spagnolo ha già fatto sapere che vuole prima terminare il suo Europeo e solo dopo deciderà sul suo futuro.

Le possibilità di un ritorno di Morata in Italia, stavolta con la casacca rossonera, restano molto alte e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per regalare a Paulo Fonseca il suo nuovo attaccante. Intanto il Milan continua a lavorare sul mercato e proprio per quanto riguarda il reparto offensivo non è detto che l’attaccante dell’Atletico Madrid possa essere l’unico colpo in entrata.

La dirigenza sta, infatti, valutando anche altri nomi e i profili che più piacciono, oltre ovviamente a Morata, sembrano essere Yusuf Yazici e Tammy Abraham. Il turco ha appena chiuso la sua avventura al Lille e potrebbe quindi rappresentare un’ottima opportunità a parametro zero, mentre per l’inglese la richiesta della Roma è di circa 25 milioni di euro. Il nuovo Milan sta iniziando a prendere forma e i tifosi rossoneri non possono che esserne contenti.