Milan-Morata, ormai ci siamo: accadrà nelle prossime ore

Importante novità riguardo l’affare che porterà Alvaro Morata al Milan. Accadrà tutto nelle prossime ore: tifosi rossoneri in estasi.

Dopo giorni di tante perplessità per i tifosi del Milan è finalmente arrivata una gioia. Nel pomeriggio è stato raggiunto il tanto atteso accordo per l’approdo in rossonero di Alvaro Morata. Il Diavolo ha trovato l’intesa con l’attaccante spagnolo, fresco di vittoria agli Europei con la sua Spagna, e nei prossimi giorni tutto sarà ufficiale. Le prossime ore, infatti, saranno quelle delle visite mediche che porteranno poi alla firma sul nuovo contratto.

Il Milan chiude per Morata: già fissate le visite mediche

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, dopo aver raggiunto l’accordo con il giocatore, il Milan avrebbe già programmato le visite mediche. Nelle prossime 48 ore, infatti, l’ormai ex attaccante dell’Atletico Madrid svolgerà le visite di rito nella capitale spagnola. Conclusi poi tutti gli esami, sarà finalmente il momento di firmare il nuovo contratto.

La notizia non può che far contenti tutti i tifosi rossoneri che potranno finalmente abbracciare il loro nuovo centravanti. L’arrivo di un giocatore di esperienza internazionale come Morata è senza dubbio un grande upgrade per il Milan. Lo spagnolo avrà il compito non facile di raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, ma le premesse che possa far bene ci sono tutte.