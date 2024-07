Milan, Morata più Depay per l’attacco: lo scenario è possibile

Novità importanti sul mercato del Milan sul fronte attacco. Il doppio colpo non è escluso, ma servirà tempo. Le ultime da calciomercato.com.

Il Milan sembra vicinissimo all’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Lo spagnolo ex Juve è il prescelto da Ibrahimovic e Moncada per prendere il posto di Olivier Giroud, e dunque fungere da 9 rossonero. Morata, quasi inutile dirlo, è stato inquadrato come alternativa numero uno a Joshua Zirkzee, il promettente olandese adesso vicinissimo al Manchester United. Certo, età e caratteristiche diverse, ma Alvaro ha dimostrato di essere ancora un attaccante che sposta gli equilibri con le sue ottime prestazioni all’Europeo.

C’è chi dice che il sì al Milan è già arrivato e che mancano da sistemare gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà al Milan, e chi afferma che il benestare di Morata arriverà solo dopo l’Europeo. Ma in ogni caso, c’è grande positività per la riuscita dell’affare. Nel frattempo, si è aggiunta la Roma nella corsa allo spagnolo, ma pare che il Milan non abbia nulla da temere. È assolutamente in pole! C’è però un altro nome per l’attacco che i rossoneri condividono con la Roma, ed è quello di Memphis Depay, lo svincolato ex Atletico Madrid.

Depay è concretamente nel mirino del Milan e potrebbe arrivare insieme a Morata? Le ultime le riporta calciomercato.com.

Milan, sì a Depay ma non adesso

Secondo la fonte suddetta, Depay ha il gradimento da parte del Milan ma è difficile pensare al suo acquisto a breve. I rossoneri sono completamente proiettati su Morata al momento, e il nome dell’olandese non è affatto una priorità. Ma non è impossibile pensare ad entrambi in rossonero in vista della prossima stagione. L’interesse del Milan, infatti, potrebbe sbloccarsi verso la fine del mercato. L’agente dell’attaccante lo ha offerto al Diavolo che però ritiene eccessiva la pretesa d’ingaggio, sui 5 milioni netti a stagione. Non è escluso che verso la fine del mercato le pretese dell’attaccante possano abbassarsi, pur di giocare in un campionato competitivo e performante come la Serie A.

Attenzione comunque alla Roma, che ci sta pensando in maniera più concreta. I giallorossi lo ritengono una valida alternativa a Lukaku, che ormai ha fatto ritorno a Londra e pare aspettare il Napoli. Difficile, allo stesso modo, che la Roma possa garantire uno stipendio così alto a Depay. Ad ogni modo, se i giallorossi non agiranno con anticipo, è possibile che il Milan faccia un tentativo per l’olandese a fine agosto. Senza costi di cartellino, non è impossibile arrivare a lui!