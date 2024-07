Milan News, comunicato clamoroso della Curva Sud: la notizia è di pochi minuti fa, riguarda anche Fonseca

Milan news, la Curva Sud rossonera rompe il silenzio. Pochi minuti fa, tramite un comunicato ufficiale, hanno rilasciato un annuncio clamoroso.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione del Milan. Dopo un’annata deludente, tutto l’ambiente ha voglia di tornare grande, alla ricerca di nuovi successi. Da due stagioni ormai, infatti, i rossoneri non sono riusciti a conquistare neanche un trofeo.

Le difficoltà riscontrate fino ad ora sul mercato, però, stanno facendo molto discutere i tifosi. Proprio la Curva Sud, pochi minuti fa, attraverso il loro profilo Instagram, ha voluto lasciare un forte messaggio alla dirigenza. Di seguito il comunicato ufficiale.

Milan, la Curva Sud rompe il silenzio: “Non parteciperemo al ritiro”

IL COMUNICATO – Con l’ormai tradizionale raduno di Milanello, lunedi prende il via ufficialmente la nuova stagione del Milan, ma a differenza di quanto avviene da diversi anni a questa parte, la tifoseria organizzata non sarà presente. Il rinnovo massivo degli abbonamenti da parte del popolo rossonero, nonostante i sostanziosi rincari, rimarca ancora una volta l’amore incondizionato per questi colori nonché la fiducia riposta nell’operato della società, che si è recentemente esposta con dichiarazioni sulle ambizioni sul presente e sul futuro del Milan.

Poi ha continuato: “Tuttavia il raduno rappresenta da sempre un giorno di festa nel quale dare il saluto alla squadra, al mister e ai nuovi acquisti. Quest’anno però, complice anche l’Europeo che vede impegnati i nostri calciatori più rappresentativi e che certamente rallenta alcune trattative di mercato, sarà un raduno con la rosa ridotta ai minimi termini e senza nuovi acquisti da accogliere”.

Infine si è concluso: “Diamo sicuramente il nostro benvenuto a Mister Fonseca, speranzosi che il campo lo consacri come un allenatore all’altezza della storia di questa società. Avremo tempo e modo di salutare la squadra come di consuetudine, prima dell’inizio del campionato. Nel frattempo attendiamo fiduciosi… Con il Milan nel cuore, sempre!

Questo è il comunicato completo pubblicato dalla Curva Sud. Una decisione dura che, sicuramente, farà discutere. Intanto, proprio oggi, Mister Fonseca è arrivato per la prima volta a Milanello. Con il tecnico portoghese la società vuole aprire un nuovo ciclo, di nuovo vincente. Per fare ciò, però, servirà forse ritrovare quella coesione e unione d’intenti comune che ha caratterizzato nella storia la più grande forza di questo glorioso club.