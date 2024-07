Milan News, Fonseca lo mette ai margini del progetto: i rossoneri aspettano l’offerta giusta

Il Milan deve acquistare ma anche cedere alcune pedine. Un calciatore è finito ai margini del nuovo corso targato Fonseca, e ora si aspetta l’offerta giusta per cederlo

Il Milan è al lavoro per definire la rosa che inaugurerà la prossima stagione sportiva il 17 agosto, contro il Torino. I rossoneri affronteranno in amichevole il Real Madrid ed il Barcellona nei prossimi 9 giorni, per poi tornare in Italia e dedicarsi completamente alla preparazione della prima di campionato.

Nella vittoria contro il Manchester City per 2-3, mister Paulo Fonseca ha avuto modo di provare diversi calciatori, e tra i principali candidati ad essere protagonisti nel progetto del nuovo tecnico portoghese ci sono Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers. Le due ali sono apparse parecchio in forma, e puntano ad ottenere una maglia da titolare nel primo match ufficiale della stagione rossonera. C’è un calciatore, invece, che è finito ai margini del progetto dopo la passata stagione, ed ora il Milan aspetta solo l’offerta giusta per cederlo.

Calciomercato Milan, Adli in uscita: numerose avances provenienti dall’Arabia

La rosa del Milan dovrà essere composta da massimo 25 calciatori, questo il diktat imposto da Zlatan Ibrahimovic, che crede fortemente nel progetto Milan Futuro e vuole far attingere da lì mister Fonseca per qualsiasi evenienza che si presenterà nel corso della prossima stagione. La parola d’ordine, quindi, oltre ad acquistare è cedere, e Yacine Adli, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra essere l’indiziato numero uno per far spazio nella rosa del Diavolo.

Il centrocampista francese, in occasione dell’amichevole contro il City di Pep Guardiola, è rimasto per tutti e 90 i minuti in panchina. Il mancato ingresso in campo del calciatore, che lo scorso anno ha totalizzato 24 presenze condite da 1 gol e 2 assist, sembra un chiaro segnale lanciato dal tecnico portoghese alla società: non punterò sull’ex numero 7 rossonero (ora di Alvaro Morata). Il classe 2000, nel corso delle ultime settimane, è stato spesso accostato a diversi club sauditi, che pare vogliano puntare sul suo talento.

Il Milan deve quindi piazzare al più presto Adli in questa sessione di calciomercato, ma il francese potrebbe essere seguito dal difensore tedesco Malick Thiaw e dal bomber serbo Luka Jovic. Sul primo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, ci sarebbe il forte interesse del Newcastle, mentre per il secondo il futuro è tutto da decifrare, complice la volontà di voler puntare sul baby talento italiano Francesco Camarda, che di mestiere fa l’attaccante proprio come Luka.