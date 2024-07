Milan, niente Lukaku: spunta un nome a sorpresa

Prosegue in casa rossonera la corsa all’attaccante, Zirkzee rimane in pole position ma spunta un’alternativa.

Nella giornata di oggi è ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato e in casa Milan prosegue la ricerca di un attaccante per il dopo-Giroud. Il bomber francese ha lasciato il Diavolo dopo 3 stagioni, 132 presenze e 49 gol. Per questo motivo la dirigenza rossonera è alla ricerca di un nuovo numero nove, che sia in grado di non far sentire la mancanza del 37enne. Già da mesi il Milan è sulle tracce dell’olandese Joshua Zirkzee che nella scorsa stagione si è messo in mostra con la maglia del Bologna, trascinando i rossoblù a una clamorosa qualificazione in Champions League.

La trattativa per il classe 2001 però è in fase di stallo a causa dei 15 milioni di euro di commissione chiesti dall’agente del giocatore (che si sommerebbero ai 40 milioni di clausola che i rossoneri pagherebbero per diventare proprietari del cartellino del giocatore). La svolta sulla trattativa potrebbe arrivare nei prossimi giorni in quanto Zirkzee ha annunciato che prenderà una decisione sul suo futuro al termine degli Europei. Dunque, se l’Olanda dovesse perdere domani nella sfida contro la Romania, arriverebbe per il centravanti il momento della scelta. Nel frattempo il Milan sta valutando diversi profili per l’attacco nel caso in cui Zirkzee non approdi in rossonero (attenzione all’interesse del Manchester United).

Attaccante-Milan: l’alternativa a Zirkzee è Gimenez

Come riportato anche dall’edizione odierna di Tuttosport, nel caso in cui Ibrahimovic, Moncada e Furlani non dovessero trovare un accordo con Kia Joorabchian (agente di Zirkzee), allora il Milan dovrà cambiare obiettivo per l’attacco. Lukaku e Abraham sono stati offerti al club di Via Aldo Rossi che però, come scrive il quotidiano, continua a considerare solo Santiago Gimenez come alternativa a Zirkzee. Il costo del cartellino dell’attaccante messicano si aggira intorno ai 50 milioni di euro ma stiamo parlando di un centravanti che in Eredivisie ha una media di un gol ogni 110 minuti in 62 partite giocate.

Il classe 2001 è arrivato in Olanda nell’estate del 2022 per 6 milioni di euro, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Cruz Azul, un club messicano. Gimenez ha avuto modo di mettersi in mostra anche in palcoscenici europei, giocando 11 partite in Europa League e 4 in Champions League.

Il valore di mercato del centravanti messicano è di circa 40 milioni di euro e ha un contratto co il Feyernoord fino al 2027, prolungato nell’estate scorsa. Fermo restando che l’obiettivo principale del Milan rimane Zirkzee, il club di via Aldo Rossi tiene in considerazione anche il profilo di Gimenez, che al momento viene preferito anche a Lukaku.