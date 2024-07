Milan, non solo Pavlovic: in chiusura il terzo colpo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Milan. Pavlovic è a Milano, ma la dirigenza è pronta a chiudere anche un secondo colpo.

Il Milan ha dato una forte accelerata nel suo mercato estivo. Dopo Alvaro Morata, Giorgio Furlani ha chiuso nelle ultime ore il colpo Strahinja Pavlovic, il difensore serbo che è arrivato ieri a Milano per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto. L’iter per il centrale avrà luogo nella giornata di oggi. Ottimo rinforzo per la retroguardia di Paulo Fonseca, che avrà a disposizione centimetri e forza.

Indubbiamente, il Milan ha accelerato su Pavlovic dopo il concreto interesse del Newcastle per Malick Thiaw. Il tedesco pare pronto a salutare Milanello in favore dell’approdo in Premier League, dove i Magpies sono disposti a pagarlo ben 41 milioni di euro. Impossibile per il Diavolo rinunciare ad un somma così alta, nonostante le ottime doti e caratteristiche del giovane difensore centrale. Pavlovic sarà il sostituto, che il Milan pagherà 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Ma non è finita qui. Come riferisce la Gazzetta dello Sport oggi, il club rossonero è pronto a battere il doppio colpo velocemente. Oltre al serbo, Furlani sta chiudendo per il terzo acquisto dell’estate. Manca pochissimo.

Milan, ecco l’esterno: il traguardo è vicino

La rosea fa sapere che il Milan sta per chiudere la trattativa per Emerson Royal, l’esterno destro del Tottenham che ha una voglia matta di vestire rossonero. Il brasiliano è da settimane la prima scelta, poi c’era stato un allontanamento ma l’infortunio grave di Alessandro Florenzi ha obbligato il Milan a ritornare e stavolta per l’assalto finale. Gli ostacoli non mancano, dato che gli Spurs continuano a chiedere 20 milioni di euro per lasciar partire Royal, ma c’è stato un netto avvicinamento.

La Gazzetta specifica che l’ultima offerta aumentata del Milan di 14 milioni più 2 di bonus è stata decisiva per un confronto assolutamente positivo. Adesso, serve un ultimo sforzo dal club inglese. La sensazione è che il traguardo sia ad un passo, con la trattativa che si dovrebbe definire nel corso di questa settimana. Dunque, dopo Pavlovic, la dirigenza rossonera è più che pronta ad accogliere a Milano il terzo acquisto dell’estate. Un doppio colpo ravvicinato che farà felici tutti i tifosi, e ovviamente Paulo Fonseca, che sin qui ha avuto poco, se non nulla, dal mercato.

Decisiva sarà la volontà di Emerson Royal, che non vede l’ora di giocare in Serie A.