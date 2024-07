Milan, non solo Pavlovic: nuovo nome per la difesa

Il Milan ora vuole sistemare anche il reparto difensivo e ci sono già diversi nomi che il club sta attenzionando; la notizia.

Il Diavolo ha avuto un’ottima ripresa per quanto riguarda il calciomercato. Dopo aver sbloccato la situazione legata al nuovo attaccante ora il club decide di accendersi anche per quanto riguarda il mercato in uscita per finanziare i nuovi acquisti. Oltre ad un altro colpo da fare a centrocampo Ibrahimovic e Co. sono attenti anche per la difesa. Il nome di Strahinja Pavlovic è in cima alle preferenze ma ora c’è un’altra suggestione per la società: il nome.

Per la difesa non solo Pavlovic, si punta anche Mario Hermoso

Il Milan ora vuore fare le cose in grande. Continuare bene questo calciomercato sarà la chiave per fare una buona stagione poi. Ora ci sono degli obiettivi anche per la difesa, reparto che forse verrà confermato nei suoi difensori centrali.

Difatti come riporta Daniele Longo su X il Milan non vuole fare troppi cambi, ma vuole da un lato Strahinja Pavlovic e ora, come ultimo nome, anche Mario Hermoso entra nei desideri del club. Il Milan quindi piomba anche sul difensore che lascerà l’Atletico Madrid e uno tra il difensore serbo e quello spagnolo entrerà a far parte della rosa del Milan. Le prossime giornate saranno importanti per il futuro della difesa rossonera.