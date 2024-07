Milan, oggi si chiude l’affare: altro rinforzo per Fonseca

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a chiudere l’affare nella giornata di oggi. I tifosi possono esultare. Nuovo rinforzo.

Il Milan si è scatenato all’improvviso sul mercato. Dopo aver chiuso il colpo Alvaro Morata ad inizio calciomercato, ci sono voluti giorni di rodaggio per programmare al meglio le altre operazioni, sia in entrata che in uscita. Due fattori, però, hanno portato la dirigenza rossonera ad accelerare le trattative nel weekend appena trascorso: il forte interesse del Newcastle del Malick Thiaw e il grave infortunio di Alessandro Florenzi.

Il Diavolo ha perso una pedina per diverso tempo, dato che Florenzi dovrà operarsi e stare fuori per un lungo periodo. E probabilmente perderà anche Thiaw, che ha dato il suo ok al trasferimento in Inghilterra e i Magpies non hanno problemi a raggiungere la richiesta economica del Milan (40 milioni circa). Il primo innesto per sopperire ai buchi in rosa è già arrivato, ed è Pavlovic dal Salisburgo. Il difensore serbo ha svolto e passato ieri pomeriggio le visite mediche in una struttura fuori Milano, e oggi atteso dalla firma sul nuovo contratto (2029).

Stazza, leadership e qualità a disposizione della difesa centrale di Fonseca. Ci aspettiamo che Pavlovic sia un nuovo titolare dello scacchiere rossonero. Oggi, come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Milan chiuderà un’altra operazione, la terza della sua estate, importantissima.

Milan, oggi il contatto conclusivo: si chiude l’acquisto

La rosea è sicura che oggi è il giorno di Emerson Royal, il terzino destro del Tottenham scelto per sopperire all’assenza prolungata di Florenzi ma anche per scalzare Calabria dal posto di titolare. Perché proprio oggi? Perché il Milan avrà appunto il contatto decisivo per gli Spurs per colmare la leggera distanza economica. Ballano infatti 2 milioni di euro, e la sensazione è che il Diavolo è pronto a mettere anche questi sul tavolo. La richiesta del Tottenham è stata di 16 milioni più 4 di bonus; il Milan ha offerto 14 milioni più 4 di bonus. Insomma, i due club sono vicinissimi e oggi la Gazzetta è sicura che questa distanza verrà colmata.

Emerson Royal scalpita da settimane per venire a vestire la maglia rossonera in Italia, e proprio la sua volontà è stata decisiva. I due club si erano allontanati ma il giocatore ha dirottato qualsiasi altra offerta aspettando il Milan. Se l’indiscrezione de la Gazzetta sarà reale, e se dunque l’affare si chiuderà davvero oggi, lo scopriremo a brevissimo. Non ci resta che attendere.