Milan-Pavlovic alle battute finali: fissato il prezzo per chiudere!

Per il difensore serbo le prossime ore saranno decisive e filtra ottimismo sull’affare. Di seguito la cifra che il Milan vuole spendere.

Il Milan continua ad essere un passo avanti alle altre italiane sul mercato. L’arrivo di Morata sta sbloccando gli altri desideri rossoneri e ora Fonseca pian piano sta vedendo un nuovo mondo attorno a sé a Milanello. La dirigenza di giorno in giorno è sempre più focalizzata e queste settimane sono decisive per il mercato rossonero e per gli acquisti dei tanti obiettivi del club. Tra questi troviamo sicuramente Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo che ormai sembra essere promesso sposo del Milan. La trattativa va veloce e il prezzo per chiudere la trattativa potrebbe essere già decisa; i dettagli.

Milan, per Pavlovic si va verso la chiusura

Il Milan potrebbe presto ufficializzare il suo prossimo acquisto. Strahinja Pavlovic infatti, difensore del Salisburgo, è vicinissimo al Milan.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X la trattativa è vicino alla chiusura e il Milan ha pronto un contratto fino al 2029 per il serbo con uno stipendio di 1.8 milioni di euro a stagione. Le prossime ore saranno decisive e il Milan vorrà chiudere l’affare sui 18 milioni di euro.

Così l’arrivo del colosso serbo in difesa potrebbe essere più vicino che mai per andare a rinforzare un reparto che nella scorsa stagione ha sofferto.