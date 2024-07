Milan-Pavlovic, bozza di accordo: ora l’ultimo ostacolo

Il Milan ha trovato l’accordo con Pavlovic ma l’affare non è ancora fatto: manca un ostacolo da superare, i dettagli

Il calciomercato del Milan sta per entrare finalmente nel vivo. Da lunedì in poi qualsiasi momento è buono per l’arrivo di Alvaro Morata: dopo la finale di Euro 2024, l’attaccante darà una risposta definitiva ai rossoneri.

Dopo che l’affare Zirkzee è tramontato, Ibrahimovic e Moncada hanno scelto l’ex Juventus per il delicato ruolo di centravanti. Nelle idee della società, però, c’è l’acquisto anche di un altro bomber.

L’ultima idea è quella di Fullkrug, al momento al Borussia Dortmund: la pista si sta scaldando nelle ultime ore e il tentativo dei rossoneri è davvero serio.

Nel frattempo però ci sono da sistemare anche altri due reparti. Il centrocampo, con Fofana del Monaco come primo obiettivo in assoluto, e la difesa. Ed è proprio su quest’ultima che sono in corso delle importanti valutazioni.

Da tempo vi raccontiamo che il Milan sta puntando un nuovo terzino destro, con Emerson Royal in prima fila. La strategia però potrebbe essere cambiata.

Il Milan accelera per Pavlovic: trattativa in corso, i dettagli

In questi primi giorni di ritiro Pierre Kalulu sta dando buone riposte in quella posizione, così Fonseca, se si dovesse definitivamente convincere, potrebbe quindi aver bisogno di un nuovo centrale di difesa per occupare lo slot di Kjaer e liberare il francese.

Il profilo scelto dal Milan è Strahinja Pavlovic, attualmente in forza al Salisburgo.

Come scrive Gianluca Di Marzio, fra la società rossonera e il calciatore c’è una bozza di accordo. Quello che manca è l’intesa fra le società sulle cifre.

L’offerta del Milan è di 20 milioni, la richiesta del Salisburgo è di 30 milioni.

Una forbice molto ampia che va quindi ridotta in qualche modo. I rossoneri sanno perfettamente che quella somma non basta ma nel frattempo sperano che gli austriaci possano abbassare le richieste, così da venirsi in contro.

L’operazione si può chiudere intorno ai 25 milioni, cifra che il Milan sembrerebbe disposto ad investire.

Pavlovic piace molto alla dirigenza soprattutto per motivo: da tempo c’è la volontà di portare a Milanello un difensore di piede mancino, così da facilitare la fase di costruzione, fondamentale nel calcio di Fonseca.

Oltre a questo, ovviamente, tanto altro: Pavlovic è un colosso di 194 cm molto abile nel posizionamento e nell’1 vs 1. I tifosi hanno accolto in maniera positiva la notizia e lo hanno subito accostato a Jaap Stam (solo dal punto di vista estetico).

Il Milan quindi ci prova ma, come accaduto anche per Emerson e per altri obiettivi, c’è distanza con chi vende. Almeno per adesso.