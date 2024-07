Milan, pazza idea: nuovo esterno per Fonseca

Milan scatenato sul mercato, pazza idea per l’attacco: spunta il nome di un finalista dell’ultima Champions League.

La stagione del Milan di Fonseca dovrà essere necessariamente migliore rispetto all’ultima di Pioli. Il secondo posto in campionato non certifica la forza di un Milan che ha combattuto per lo scudetto ma di una squadra che ha saputo approfittare dello scivolone della Juventus nel girone di ritorno. In Champions League, invece, le aspettative sono notevolmente più alte rispetto a quanto fatto nella stagione passata.

Nonostante il girone difficile dello scorso anno, i rossoneri avrebbero dovuto lottare maggiormente per cercare di avvalersi della qualificazione agli ottavi di finale. La doppia sfida, poi, in Europa League persa per mano della Roma di De Rossi ha certificato la crisi interna dei rossoneri con la conseguente separazione a fine stagione da Stefano Pioli.

Fonseca ha bisogno di una squadra attrezzata e che possa immediatamente essere competitiva. La mancanza di Olivier Giroud in attacco si farà sentire e, pertanto, la dirigenza rossonera si sta muovendo per garantire all’ex Lille un parco attaccanti di tutto rispetto. Oltre all’esclusiva lanciata da Marco Giordano per SpazioMilan.it su Alvaro Morata, spuntano altre indiscrezioni su un profilo notevole, finalista dell’ultima Champions League, direttamente dalla Germania.

Avanza l’idea Adeyemi per l’attacco: la rivelazione direttamente dalla Germania

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Milan sarebbe piombato su Karim Adeyemi. Il 22enne tedesco è in grado di ricoprire tutti i ruoli sul fronte offensivo ed ha dato prova delle sue abilità nonostante la giovane età. Il calciatore, in forze al Borussia Dortmund, ha disputato la finale di Champions League, persa 2-0 contro il Real Madrid nell’ultima stagione, ma non è stato convocato da Nagelsmann per Euro 2024.

Adeyemi nell’ultima Bundesliga ha siglato soltanto 3 reti per via del suo impiego più da esterno piuttosto che da prima punta come era abituato a fare nelle sue esperienze precedenti: Salisburgo su tutte. Nel ruolo di prima punta, infatti, ha timbrato il cartellino ben 64 volte in 117 presenze totali.

Numeri di grande livello che certificano la sua duttilità, la chiave per aumentare la qualità del reparto offensivo milanista. La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 30 milioni di euro: cifra non proibitiva che il Milan potrebbe investire sul talentuoso giocatore. Sulle sue tracce ci sono Chelsea e Liverpool in Inghilterra oltre alla Juventus in Serie A.