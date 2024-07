Milan, Pioli tenta lo sgarbo: lo porta in Arabia Saudita

Stefano Pioli lo vuole in Arabia Saudita: riflettori puntati sul giocatore del Milan, suo pupillo ai tempi dello scudetto rossonero.

Dopo la separazione dal Milan, Stefano Pioli non sembrerebbe aver intenzione di prendersi un anno sabbatico ma di iniziare una nuova avventura al di fuori del continente europeo. Sull’ex allenatore della Fiorentina ci sarebbe il forte pressing dell’Al-Ittihad. Il club in cui militano Kantè, Fabinho e Benzema sta andando alla ricerca di un allenatore affidabile dopo gli esoneri di Espirito Santo e Gallardo, protagonisti di due disastri nella passata stagione con il club arabo.

La società giallonera rivede in Stefano Pioli il profilo ideale per riportare in alto il club dopo il quinto posto del campionato appena concluso a ben 42 punti di distacco dalla prima: Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Neymar. L’allenatore emiliano sembrerebbe pronto a sposare la nuova causa ma a condizioni di mercato ben specifiche.

In arrivo dal Rennes è l’ex Bologna Theate, un vero e proprio jolly difensivo che potrebbe permettere a Pioli di schierarlo come terzino destro o difensore centrale. Secondo le regole del campionato saudita, si possono avere soltanto 8 stranieri in campo con l’obbligatorietà dello schieramento di tre calciatori sauditi: per questa ragione la scelta di determinati uomini sul mercato sarà cruciale per la nuova esperienza di Pioli. Nei radar c’è un centrocampista del Milan.

Pioli vuole Ismael Bennacer: la situazione

Il 7 agosto è in programma un’amichevole dell’Al-Ittihad contro l’Inter: ex squadra di Pioli e club con cui ha vissuto i suoi peggiori incubi da mister del Milan. Contro i nerazzurri, i rossoneri di Pioli non hanno vinto un derby per 6 volte di fila: un match che spesso e volentieri ha regalato verdetti importanti: la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, la qualificazione in finale di Champions League e nell’ultima occasione ha sancito il ventesimo scudetto nerazzurro.

Un esordio che rievoca ricordi non proprio lieti ma che Pioli vuole affrontare con i suoi uomini di fiducia in campo: tra questi ci potrebbe essere Ismael Bennacer. L’algerino sembrerebbe disposto a volare in Arabia Saudita alle giuste condizioni. Dopo alcuni infortuni che lo hanno condannato ad essere out per parte della scorsa stagione, adesso sembra esser disposto a provare una nuova esperienza.

Il suo contratto scadrà nel 2027 e da capire è ancora la considerazione che Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, avrà di lui. La sua valutazione di mercato è di 30 milioni di euro, un ostacolo tutt’altro che insormontabile per l’Al-Ittihad che, secondo “La Gazzetta dello Sport”, vorrebbe accontentare seriamente il suo prossimo allenatore.