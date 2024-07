Milan, prima offerta per Samardzic: i dettagli

Il Milan è pronto a presentare la prima offerta per il cartellino di Lazar Samardzic, il tedesco può essere un colpo di mercato del Diavolo.

Il Milan ha messo gli occhi su Lazar Samardzic, giovane promessa del calcio europeo. Nato a Berlino nel 2002, Samardzic ha iniziato la sua carriera con l’Hertha Berlino prima di trasferirsi all’Udinese nel 2021. Da allora, ha impressionato con la sua abilità nel controllo di palla, la visione di gioco e la capacità di segnare gol spettacolari. Queste qualità lo hanno reso un obiettivo ambito da molti club di alto livello.

La carriera di Samardzic ha avuto una crescita costante, rendendolo uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico europeo. La sua capacità di influenzare il gioco dalla metà campo e la sua versatilità tattica sono state cruciali per l’Udinese, che lo ha visto come un elemento chiave del proprio progetto. Tuttavia, la sua ascesa non è passata inosservata, e il Milan ora sembra determinato a portarlo a San Siro.

“A quei soldi non lo prendono”, arriva il parere del giornalista sulla trattativa

L’Udinese, nota per la sua abilità nel massimizzare i profitti dai trasferimenti dei propri giocatori, ha chiarito che non intende cedere Samardzic per una cifra inferiore alla sua valutazione. Il club friulano è consapevole del valore del giovane talento e delle sue prospettive future, il che giustifica una richiesta economica alta.

Secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il Milan è pronto a iniziare le trattative con un’offerta di 15 milioni di euro per Samardzic. “Con 15 milioni secondo me non lo prende, perché dovrebbe esserci da parte dell’Udinese una rivisitazione rispetto alle cifre che fin qui ha chiesto,” ha affermato Pedullà, indicando che il club friulano valuta il giocatore a una cifra più alta. Pedullà ha inoltre suggerito che un accordo potrebbe essere raggiunto con una base di 20 milioni di euro.

Le negoziazioni per Samardzic non sono prive di precedenti complicazioni. In passato, trattative con l’Inter e con il Napoli per l’acquisto del giocatore sono naufragate a causa delle elevate commissioni richieste dal padre di Samardzic. Questo fattore potrebbe rappresentare un ostacolo anche nelle discussioni attuali con il Milan.

L’estate scorsa, l’Inter era molto vicina a concludere un accordo per Samardzic, ma le esorbitanti richieste di commissioni del padre del giocatore hanno fatto saltare l’operazione. Una situazione simile si è verificata anche con il Napoli, costretto a ritirarsi dalla trattativa per gli stessi motivi.