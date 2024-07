Milan pronto al colpo in mediana: la mossa di Furlani

Il Milan prepara il colpo in mediana. La società rossonera ha un profilo ben definito in cima alla lista dei desideri.

Il Milan continua a lavorare in modo incessante in queste sessione di mercato, con lo scopo di soddisfare in modo totale le richieste tecnico tattiche di mister Paulo Fonseca. Oltre a portare all’ombra della Madonnina un nuovo centravanti, nelle idee della dirigenza lombarda c’è anche quella di rinforzare anche la difesa, con l’acquisto di un terzino destro e di un centrale. Per la fascia, il Milan ha da tempo puntato gli occhi su Emerson Royal del Tottenham. Il club rossonero conta di trovare quanto prima un accordo con gli Spurs, per ora c’è distanza.

Per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, uno dei primissimi nomi che il Milan starebbe valutato è legato al gigante Pavlovic del Salisburgo. Tra gli obiettivi della società lombarda c’è anche la volontà di investire su un nuovo mediano, in modo apportare quantità e qualità al centrocampo. In questo senso, il Milan avrebbe un profilo molto chiaro nella testa. Si tratta di Youssouf Fofana, calciatore 25enne del Monaco e della nazionale francese. Il Milan lo segue da diverso tempo ormai, con Giorgio Furlani pronto a mandare in porto l’operazione.

Il Milan è in pressing su Fofana: Furlani è pronto a chiudere

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Youssouf Fofana potrebbe essere il primo innesto del Milan in questa sessione di calciomercato. Il club rossonero è costantemente al lavoro per cercare di chiudere quanto prima l’operazione. I tempi sono dettati dall’Europeo, in cui il centrocampista francese si sta mettendo in mostra con la Francia.

Il Milan è pronto a strappare Youssouf Fofana sborsando circa 20 milioni più bonus. Non ci sono reali intoppi, la trattativa dovrebbe andare in porto dopo Euro 2024. Il club rossonero ha già il si del calciatore, Giorgio Furlani sarebbe all’opera per trovare un’intesa con la compagine monegasca.

Youssouf Fofana è reduce da un paio di stagioni importanti con la maglia del Monaco. Il centrocampista, il cui contratto scade nel 2025, ha già dichiarato che è intenzionato a lasciare il Principato per dare inizio ad una nuova avventura lontano dalla Francia. Il centrocampista avrebbe apprezzato le lusinghe del Milan, club pronto ad incanalare la trattativa nei prossimi giorni. A fare posto al centrocampista francese dovrebbe essere Ismael Bennacer. Il calciatore algerino sembra essere attratto dalla Saudi Pro League.

Oltre a Youssouf Fofana, Moncada e Furlani restano vigili anche per quanto riguarda il futuro di Adrien Rabiot. Il Milan starebbe monitorando attentamente la situazione, pronto a piazzare il colpo a parametro zero qualora arrivasse l’occasione giusta.