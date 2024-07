Milan pronto all’assalto decisivo: l’operazione si può chiudere

Milan pronto all’assalto a centrocampo: accordo trovato con il giocatore, filtra ottimismo per la conclusione dell’affare.

Il Milan di Paulo Fonseca vuole prendere forma nel minor tempo possibile per cercare di creare un gruppo solido e che possa interiorizzare le idee di gioco del mister portoghese. Per far sì che ciò accada, la dirigenza rossonera starebbe accelerando le operazioni di mercato in tutti i reparti.

In attacco Alvaro Morata darà la sua risposta definitiva lunedì, dopo la finale dell’Europeo contro l’Inghilterra: un rinforzo importante che porterà freschezza, esperienza e tecnica. Anche per quanto riguarda la retroguardia, i rossoneri starebbero giocando d’anticipo e di strategia. Pavlovic del Salisburgo è un profilo molto apprezzato per la difesa ed un accordo con il club austriaco su una base di 20 milioni sembra essere la soluzione migliore per tutti.

A centrocampo, invece, il Milan starebbe sondando il profilo di Youssouf Fofana, di nazionalità francese, giocatore del Monaco. L’ex Strasburgo ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro con un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2025: un aspetto da non sottovalutare che potrà essere la chiave per l’acquisto del calciatore da parte del Milan.

Fofana ha detto sì al Milan: le richieste del Monaco

Secondo quanto riportato dal “Quotidiano Sportivo”, il Milan si sarebbe focalizzato sull’acquisto del centrocampista della Nazionale Francese, Youssouf Fofana. Nell’ultima stagione ha disputato ben 35 partite ed ha messo a referto soltanto 4 gol e 4 assist. Il ruolo che occupa è quello di centrocampista centrale o mediano che, di conseguenza, lo rende lontano dalla porta avversaria e più contenitivo.

L’obiettivo del Milan, grazie alle doti offensive di Loftus-Cheek e Reijnders, sarebbe proprio quello di acquistare un centrocampista con queste caratteristiche più difensive, sotto indicazione di Fonseca. Con Fofana il Milan si è accordato sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro più bonus per arrivare a 3,5.Da sfatare, perciò, sono le pretese del club biancorosso.

Nonostante la richiesta iniziale di 25 milioni, la dirigenza rossonera non si sarebbe spinta oltre i 15 milioni di euro. Proposta prontamente rispedita indietro dal Monaco che non vorrebbe liberarsi del proprio giocatore, svalutandone il cartellino. Nelle ultime ore, però, sembrerebbe che il Milan si sia convinto di chiudere l’operazione e ci si aspetta che i rossoneri offrano sul piatto 20 milioni di euro per venire incontro alle richieste del club francese, rispettando le proprie possibilità finanziarie.