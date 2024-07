Milan-Rabiot, spunta un nuovo ostacolo: l’indiscrezione sul francese

Il Milan è interessato a Adrien Rabiot, ma per portare il centrocampista in rossonero c’è un ostacolo, di seguito è riportata la notizia

Il Milan lavora concentrato sul mercato in entrata e in uscita. Ibrahimovic e Moncada vogliono, infatti, regalare una squadra compatta e competitiva al nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

Ufficialmente non sono ancora arrivati nuovi giocatori nella squadra rossonera, ma manca davvero poco. Infatti, il primo obiettivo di questa finestra di mercato riguarda l’attacco, soprattutto dopo l’addio di Olivier Giroud. La società vuole portare a Milano due attaccanti e per adesso il nome più caldo è quello di Alvaro Morata, attaccante che conosce molto bene la Serie A e che darà la risposta definitiva subito dopo la finale dell’Europeo dove lui è impegnato con la sua Spagna.

L’obiettivo, infatti, è quello di portare il Milan di nuovo ad alti livelli e competere fino in fondo alle varie competizioni. Successivamente, quindi, il Diavolo lavora anche per migliorare il centrocampo. Il nome in pole position per questo ruolo è quello di Youssouf Fofana, centrocampista francese di proprietà del Monaco. Ma non è l’unico su cui i rossoneri hanno puntato gli occhi, infatti, c’è anche il parametro zero Adrien Rabiot.

Mercato Milan, le ultime novità sul futuro di Adrien Rabiot

Il Milan ha chiesto informazioni su Adrien Rabiot, ex centrocampista bianconero che attualmente è svincolato. Non è l’unica squadra, però, che è fortemente interessata sul giocatore francese. Di seguito riportata la notizia

A sorpresa, oltre al Milan, è presente un altro club in Serie A che ha avuto contatti diretti con la madre agente di Adrien Rabiot e stiamo parlando del Napoli, che vuole regalare ad Antonio Conte il parametro zero.

Il club azzurro si è quindi inserito nella corsa per prendere il centrocampista, superando anche il Milan. Per Conte potrebbe essere il sostituto ideale di Zielinski, inoltre, Manna conosce bene l’agente e il giocatore in quanto fino a qualche mese fa ha condiviso con loro la Continassa.

La mezzala francese ricordiamo che non ha accettato la proposta di rinnovo dei bianconeri che proponevano un biennale da 7,5 milioni a stagione e dopo aver preso tempo nei confronti di quella del Milan, adesso valuta l’offerta del Napoli.

Dopo la vittoria contro il Belgio che aveva garantito il passaggio agli ottavi di finale con la sua Francia, Rabiot ha lasciato un’intervista dichiarando che non aveva voglia di parlare del futuro in quel momento in quanto era concentrato sull’Europeo con la sua nazionale e che avrebbe aspettato la fine. Dopo l’eliminazione della sua Francia, però, il centrocampista non ha più mandato alcun segnale in merito al suo futuro.