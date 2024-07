Milan-Real Madrid, la probabile formazione di Fonseca: Leao non ci sarà

Il Milan affronterà stanotte (ora italiana) il secondo test amichevole in terra americana. Rivale il Real Madrid! Fonseca ha le idee chiare.

Dopo la stupefacente vittoria del Milan contro il Manchester City in amichevole per 3-2, la squadra rossonera affronterà alle 2.30 di stanotte il Real Madrid. Il secondo impegno della tournèe USA estiva vedrà dunque il Diavolo sfidare i campioni d’Europa in carica. Sempre piacevole rincontrare un ex, eterna bandiera milanista, Carlo Ancelotti. Si tratta di una gara di prim’ordine ma è chiaro che le rose non saranno al completo e si agirà secondo i calciatori a disposizione. Ci si aspettano tanti giovani in campo, come dichiarato dallo stesso Ancelotti nell’ultima conferenza stampa.

ASSENTI – Il Milan ha accolto nel ritiro americano Rafael Leao e Noah Okafor, reduci dalle vacanze post-Europeo. Ma questi due non partiranno alla volta di Chicago per l’amichevole contro i blancos. Senza alcuna preparazione è impossibile! Resteranno in New Jersey insieme a Sportiello (infortunio alla mano) e Adli (problema fisico). Chi invece partirà per il test amichevole sono Francesco Camarda e Kevin Zeroli, i due giovani dell’Under 23 rossonera che ci aspettiamo di vedere in campo per qualche spezzone di gara.

LE SCELTE DI FONSECA – Ma a chi si affiderà Fonseca stasera dal primo minuto? Dalle indicazioni de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore è pronto a schierare in porta il classe 2005 Torriani; ci sarà ancora Liberali al centro con un attacco composto da Chukwueze, Saelemaekers e Nasti.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Pobega, Bennacer; Chukwueze, Liberali, Saelemaekers; Nasti. All.: Fonseca.