Milan-Real Madrid, parla Ancelotti: la frase su Maldini ha spiazzato tutti

Carlo Ancelotti ha presentato l’amichevole di stasera tra Milan e Real Madrid in conferenza stampa. Accenno a Paolo Maldini e al suo addio al Diavolo.

Si disputa stasera alle ore 19.30 (2.30 italiane) l’amichevole estiva tra Milan e Real Madrid. Le due forze del calcio europeo si incontreranno a Chicago nel secondo impegno della tournée estiva statunitense. Una sfida tutta da godere, con i rossoneri chiamati ad ad affrontare i Campioni d’Europa in carica. Il Milan ha già battuto sorprendentemente il Manchester City nella prima gara del torneo, per 3-2. Fonseca e i suoi ragazzi sperano di bissare il successo contro i blancos per lanciare ancora segnali positivi ai tifosi e alla Serie A.

Non soltanto il Real Madrid a far da rivale, quanto il suo allenatore Carlo Ancelotti, uno che resterà un’eterna bandiera milanista per quanto fatto prima da calciatore e poi da tecnico del Diavolo. Carletto è pronto a lanciare diversi giovani stasera, come ha dichiarato nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Milan. L’allenatore più vincente di sempre ha presentato la gara affrontando diversi temi. Dall’ultima stagione assolutamente vincente del suo Real, al mercato che ha portato e tolto qualcosa.

Nelle sue dichiarazioni non poteva mancare un pensiero sul Milan. E nel farlo, Ancelotti ha anche parlato di Paolo Maldini spiazzando i tifosi e gli appassionati.

Ancelotti sul Milan: “Morata acquisto fantastico”

Carlo Ancelotti parlando del Milan si è innanzitutto concentrato sul lavoro che la squadra e il club stanno svolgendo in questo ultimo periodo: “Stanno facendo un buon lavoro. Ovviamente auguro il meglio a una squadra di cui ho un ottimo ricordo. Sono sicuro che faranno molto bene”.

In seguito, l’allenatore ha fatto una menzione a sorpresa parlando di Paolo Maldini, anche lui eterna bandiera rossonera che da un anno non fa più parte della dirigenza del Milan, per il grande dispiacere dei tifosi. Ed è proprio su questo aspetto che si è concentrato Carletto: “Ai tifosi del Milan manca Paolo Maldini, ma questo è il calcio”.

Infine, Ancelotti ha fatto un accenno sul mercato estivo del Milan, che ha portato Alvaro Morata, e sul miglior giovane rossonero, Francesco Camarda. Parole al miele dell’allenatore del Real: “Il Milan ha ingaggiato un attaccante fantastico come Morata, e Camarda è un giovane davvero promettente. Domani sarà una partita per i giovani”.