Milan, resta vivo l’obiettivo dalla Serie A: la richiesta del club

Il Milan continua a monitorare il giocatore di Serie A per rinforzare la squadra. Il suo club ha già fissato il prezzo per lasciarlo partire.

L’inizio della prossima stagione è ormai dietro l’angolo e la dirigenza del Milan sta lavorando sodo per regalare al nuovo allenatore Paulo Fonseca il miglior organico possibile. I Rossoneri hanno bisogno di dare un’accelerata sul mercato per non rischiare di arrivare con l’acqua alla gola ai nastri di partenza del campionato. Nelle scorse ore sembrano essersi ulteriormente avvicinate le strade del club rossonero e di Alvaro Morata, che già dalla prossima settimana potrebbe diventare il nuovo attaccante della squadra.

Il Milan non vuole, però, fermarsi allo spagnolo ed è per questo motivo che sta valutando altri possibili colpi e sul taccuino della dirigenza sembra essere finito anche Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, non è incedibile per la Roma e il suo addio potrebbe concretizzarsi già in questa sessione di calciomercato. Il club giallorosso, intanto, ha già fissato il prezzo del cartellino e in queste ore il Diavolo sta valutando se affondare il colpo.

Il Milan pensa ancora ad Abraham: la Roma chiede 25 milioni di euro

L’intenzione della dirigenza rossonera è quella di completare quanto più possibile il reparto offensivo ed ecco quindi che l’arrivo di Morata potrebbe non essere l’unica entrata in attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, non è di certo tramontata in casa Milan l’idea Abraham. La Roma, dal canto suo, non ha chiuso le porta ad una possibile cessione e ha già fatto sapere che par lasciar partire l’ex Chelsea saranno necessari circa 25 milioni di euro.

L’ultima stagione del classe ’97 è stata praticamente inesistente, con l’inglese che ha dovuto recuperare dal grave infortunio al ginocchio ed ha potuto riassaggiare l’erba del terreno di gioco solo nelle ultime gare stagionali. Ora che, però, l’infortunio è ormai alle spalle Abraham è pronto a tornare ai livelli di un tempo e potrebbe provare a farlo proprio in rossonero.

Il suo arrivo alla corte di Paulo Fonseca sarebbe senza dubbio un importante innesto per il Milan che potrebbe finalmente avere a disposizione, assieme a Morata e Jovic, un attacco di tutto rispetto. La prossima stagione dovrà essere quella della svolta per il club rossonero, con i tifosi che chiedono a gran voce almeno un trofeo per rivivere quelle emozioni che da qualche anno sembrano sparite.