Milan, Saelemaekers diventa contropartita: via lui per l’attaccante

Il giocatore belga potrebbe avere un importante ruolo per il Milan durante la finestra estiva di mercato.

A Milano, sponda rossonera, si continua a lavorare in vista dell’inizio della prossima stagione. Vista l’annata deludente da cui arriva il Diavolo, sarà importante partire con il piede giusto nelle prime giornate di campionato. Gli uomini di Fonseca debutteranno in casa contro il Torino, per poi affrontare nell’ordine Parma, Lazio e Venezia prima del derby con l’Inter. Sarà importante dunque essere preparati e rodati già ai nastri di partenza, ma per ritornare ad alti livelli c’è bisogno, da parte della dirigenza, di qualche intervento sul mercato. Al momento i rossoneri non hanno chiuso alcun colpo importante, ma i tifosi attendono impazientemente l’arrivo di nuovi innesti.

Come già sappiamo da settimane, in Via Aldo Rossi si cerca soprattutto una punta centrale dopo l’addio di Giroud. La volontà è anche quella di chiudere per un centrocampista, un terzino destro e un difensore centrale. Il nuovo tecnico Fonseca però, salvo colpi di scena, ha la certezza di poter ripartire da alcuni chiodi fissi visto che tutti i big della rosa dovrebbero restare a Milano. Diversa invece è la situazione di Saelemaekers, che non rientra nei piani dell’allenatore portoghese e sarà destinato a lasciare i rossoneri.

Milan-Abraham: spunta l’idea Saelemaekers come pedina di scambio

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’esterno Alexis Saelemaekers potrebbe rientrare come contropartita nell’operazione per portare Tammy Abraham al Milan. La valutazione dell’attaccante inglese è di 30 milioni di euro e l’esterno, che l’anno scorso ha fatto bene in prestito al Bologna, potrebbe essere utilizzato per abbassare la richiesta economica della Roma. Il classe 1999 piace a Daniele De Rossi e per questo un suo inserimento all’interno della trattativa potrebbe facilitare ulteriormente lo sbarco di Abraham in rossonero.

Saelemaekers pare infatti non rientrare nei piani di Fonseca, che da quella parte ha già Pulisic e Chukwueze. Non è ancora da escludere che durante il ritiro il belga riesca a convincere il tecnico con le sue prestazioni, ma la necessità di acquistare un attaccante potrebbe prevalere. Il 25enne ha un valore di mercato di circa 12 milioni di euro e nella passata stagione in prestito al Bologna ha totalizzato 32 presenze, condite da 4 gol e 3 assist.

Il belga è stato acquistato dal Milan nel 2020 per una cifra di poco inferiore agli 8 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2026. Nei prossimi giorni si saprà di più a riguardo, ma il futuro del belga al momento pare lontano da Milano.