Milan, San Siro pronto al restyling: l’annuncio

Mentre continuano i discorsi sul nuovo stadio, la “Scala del Calcio” verrà ammodernata in vista dei giochi olimpici invernali

Il Milan sta attualmente affrontando una situazione complessa riguardo al suo stadio. Per molti anni, il club ha condiviso lo Stadio San Siro con l’Inter, ma ci sono piani in corso per costruire un nuovo stadio. I progetti prevedono una struttura moderna che sostituirebbe San Siro, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei tifosi e generare maggiori entrate.

Tuttavia, ci sono stati ritardi dovuti a iter burocratici, discussioni con le autorità locali e problemi legati alla preservazione del vecchio stadio. San Siro, nel frattempo, si prepara a rifarsi il look.

Milan, Abodi su San Siro: “Fare ciò che è doveroso fare”

«Ce la faremo anche a migliorare le infrastrutture esistenti su Roma e Milano. Ci sono da migliorare l’Olimpico e San Siro entro ottobre 2026, data in cui dovremo consegnare le cinque proposte. I cantieri dovranno essere aperti in tale data, stiamo già incentivando l’operatività per essere pronti ai prossimi Europei». L’obiettivo è quello di mettersi in pari con il resto d’Europa

«Un po’ di positività ci aiuterà a portare avanti tutti nei tempi giusti. Abbiamo bisogno di un appuntamento per fare ciò che è doveroso fare, a fronte di altri Paesi che lo hanno fatto al di là degli appuntamenti. Ma queste evoluzioni diventeranno sempre più punto di riferimento, diventeranno piccole comunità energetiche che produrranno più di quanto consumeranno, saranno spazi di socializzazione. Dobbiamo colmare la distanza tra noi e gli altri Paesi d’Europa e siamo convinti che ce la faremo»