Milan, scelta fatta: si chiude dopo l’Europeo

Fra le priorità del Milan per questo calciomercato non s’è solo l’acquisto di un attaccante. Durante la scorsa stagione è stata evidente l’assenza di un centrocampista con caratteristiche più posizionali e difensive.

Dopo l’addio di Rade Krunic, passato al Fenerbahce in gennaio, Stefano Pioli ha dovuto fare di necessità virtù, spolverando anche il dimenticato Yacine Adli (che nella sua prima stagione in rossonero giocò meno dell’infortunato Ibrahimovic).

Ma è chiaro però che anche l’ex Bordeaux non è quel tipo di centrocampista, anche se è da apprezzare la sua volontà e professionalità nel farsi trovare sempre pronto.

Adesso però quella lacuna è da colmare e il prescelto, cioè il profilo preferito da Moncada e Ibrahimovic, è stato individuato da tempo. Ed è anche sul mercato: il suo club infatti è stato informato da tempo sulla volontà di cambiare aria.

La strategia dei rossoneri è chiara e nei prossimi giorni potrebbe partire l’assalto definitivo.

L’acquisto in questione è Youssouf Fofana, in uscita dal Monaco. Il centrocampista, in scadenza fra un anno, ha un accordo con la società per dirsi addio.

I monegaschi aspettano un’offerta idonea che si aggiri fra i 20 e i 25 milioni ma il Milan, forte del contratto in scadenza del calciatore, sta spingendo per abbassare la cifra a 15-18 milioni.

La trattativa è in corso e dalla sede rossonera di via Aldo Rossi filtra cauto ottimismo in merito alla riuscita di questo affare.

Fofana è, per caratteristiche, l’uomo di cui Fonseca ha bisogno. Non solo fisicità e quantità ma anche un buon livello tecnico per contribuire alla costruzione dell’azione, fondamentale per il gioco del nuovo allenatore.

Il Milan, stando alle ultime indiscrezioni, sta aspettando la fine dell’Europeo per affondare definitivamente il colpo.

Il centrocampista è attualmente impegnato in Germania con la sua Francia e tutte le attenzioni sono ovviamente rivolte lì. Proprio oggi si giocherà gli ottavi di finale contro il Belgio e la pressione è altissima.

Dopo la fine del torneo, i rossoneri avranno modo di parlare con il calciatore e il suo entourage e arrivare ad un accordo.

Molto probabile che l’affare possa farsi per 15 milioni ma il Milan ha necessità di stringere i tempi e conquistare il sì del Monaco più velocemente possibile.

Fofana infatti ha tanti estimatori in giro per l’Europa. Ci aveva pensato anche la Juventus prima però di fiondarsi su Kephrem Thuram del Nizza – i due hanno qualità più o meno simili.

I veri pericoli per i rossoneri però sono rappresentati dalla solita Premier League e dal solito Psg, alla ricerca di un centrocampista con le sue abilità. Il Milan però è avanti e deve sfruttare il vantaggio conquistato. Le prossime settimane saranno decisive.