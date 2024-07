Milan, scelto il difensore: la strategia del club

Strahinja Pavlovic potrebbe essere il primo acquisto dell’era Fonseca al Milan. Il centrale difensivo serbo, infatti, è il preferito della società milanese per rinforzare la difesa in vista delle prossime stagioni. Stando a quanto riferito nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’idea del Diavolo è di acquistare il giocatore di proprietà del Salisburgo per poi affiancarlo a Tomori nella nuova difesa che proteggerà Mike Maignan. Il cartellino del difensore ammonta sui 25 milioni di euro, valutazione importante ma che non spaventa il Milan. Pavlovic è reduce da un’ottima stagione in Austria e da un buon Europeo con la Serbia che potrebbe aver convinto la dirigenza ad affondare il colpo senza alcun’esitazione.