Milan, scelto l’obiettivo per la difesa: è un gigante

Il Milan ha scelto l’obiettivo numero uno per la difesa: colpo da 20 milioni, i rossoneri possono chiudere subito

Non solo attaccante e centrocampista: fra gli obiettivi del Milan c’è anche un nuovo difensore centrale. In attesa di possibili sviluppi in merito alla situazione di Thiaw, richiesto in Premier soprattutto dal Newcastle, i rossoneri si stanno guardando intorno per un possibile sostituto.

Oltre alla questione legata al difensore tedesco, che può partire per una cifra intorno ai 35-40 milioni, l’acquisto di un nuovo difensore rientra comunque nelle richieste di Fonseca.

L’idea è quella di occupare lo slot lasciato libero da Simon Kjaer, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno.

Con il possibile utilizzo di Pierre Kalulu nel suo ruolo naturale di terzino destro, è indispensabile quindi prendere un altro centrale per affiancare Tomori, Gabbia ed eventualmente Thiaw (se dovesse restare).

Nello specifico, il Milan non ha mai nascosto l’intenzione di acquistare un difensore di piede mancino, così da completare al meglio il reparto con tutte le caratteristiche e valorizzare quindi la fase di costruzione.

Il profilo è stato individuato in queste ore: è un gigante ed è un ex compagno di squadra di Okafor.

Milan, colpo in difesa: tutti d’accordo

Il giocatore in questione è Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 (23 anni) di proprietà di Salisburgo, la stessa squadra dalla quale lo scorso anno è arrivato l’attaccante svizzero.

Un colosso di 194 cm (qualcuno sui social lo ha già paragonato per la stazza fisica a Jaap Stam) che è appunto di piede mancino e piace particolarmente a Moncada.

Il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra accessibile per i rossoneri che, in queste ore, stanno preparando l’offerta giusta per convincere gli austriaci.

Fra le due società c’è un ottimo rapporto visto anche l’affare Okafor e su questo la società rossonera fa leva.

Pavlovic mette tutti d’accordo nella dirigenza rossonera: giocatore giovane ma considerato pronto per i livelli alti, che viene da annate importanti e ha un passato anche al Monaco, in Francia.

Insomma, il Milan è convinto che lui sia il profilo ideale per la difesa rossonera. Ideale per aggiungere il piede mancino in costruzione e soprattutto una stazza fisica che nessun altro ha.

Due caratteristiche importanti che permettono ai rossoneri di completare al meglio in reparto.

I soldi per questo investimento non sono tanti ma la spesa potrebbe essere coperta da Thiaw, che come detto piace molto al Newcastle.