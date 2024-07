Milan-Scuffet, scelta la formula: cosa manca per chiudere

Vanno avanti i colloqui tra Cagliari e Milan per Simone Scuffet. I due club hanno deciso la formula, ma ora va superato un altro ostacolo.

Il tema infortuni continua ad essere ancora troppo attuale in casa Milan. Negli scorsi giorni i Rossoneri hanno dovuto far fronte al grave infortunio al menisco di Alessandro Florenzi (che dovrà sottoporsi ad un’operazione), ma anche a quello di Marco Sportiello. Il secondo portiere rossonero ha, infatti, riportato un serio taglio alla mano che lo farà stare ai box per diversi mesi. La dirigenza si è così fiondata sul mercato per rimediare all’inconveniente e il preferito sembrerebbe essere Simone Scuffet, per il quale si sta trattando con il Cagliari.

Scuffet al Milan in prestito: si cerca l’intesa con il Cagliari

L’ex portiere dell’Udinese è stato scelto dal club rossonero per fare da secondo a Mike Maignan, vista l’assenza prolungata di Sportiello, e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la trattativa con il Cagliari sta andando avanti. La formula dovrebbe essere quella del prestito, con il club che stanno lavorando sulle cifre dell’affare.

Nei prossimi giorni si cercherà, dunque, di arrivare alla definitiva fumata bianca per regolare a Paulo Fonseca un portiere con una buona esperienza che potrà senza dubbio dire la sua. Nelle scorse stagioni, infatti, Maignan ha dimostrato di non essere impeccabile dal punto di vista fisico e avere un buon secondo portiere è certamente fondamentale per non rischiare di buttare troppi punti al vento.