Milan, senti Calabria: il capitano rossonero non ha dubbi

Il capitano Davide Calabria ha rilasciato le prime dichiarazioni dal ritiro del Milan, ha parlato anche del nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Il Milan ha cominciato a lavorare per la prossima stagione, presentando il nuovo allenatore e accogliendo i primi giocatori per il ritiro. Per prepararsi nel migliore dei modi alle sfide che cominceranno ad agosto, il Diavolo dovrà attendere il ritorno dei vari calciatori impegnati con le nazionali e, nel frattempo, dovrà continuare a lavorare sul mercato per mettere a segno i primi colpi di questa sessione.

I tifosi sono impazienti di scoprire le prossime mosse del club, che al momento non ha regalato grandi emozioni estive al proprio popolo. Il nome di Paulo Fonseca non ha scaldato la piazza, che avrebbe preferito altri allenatori, ma attende risposte concrete dalla società. I tifosi sperano di non dover salutare nessuna delle pedine più importanti della squadra, come Theo Hernandez o Rafael Leao, che a meno di offerte fuori di testa dovrebbero rimanere a Milano.

Bisognerà dare il massimo sin da subito per far bene nel corso della stagione e questo lo sa bene il capitano dei rossoneri, Davide Calabria, che oggi ha conosciuto il nuovo allenatore e ha speso alcune parole anche per lui.

Calabria suona la carica: “Faremo molto bene”

Davide Calabria è cresciuto nelle giovanili del Milan ed è arrivato in prima squadra nel 2015, collezionando più di 200 presenze con la casacca rossonera. Il difensore conosce benissimo l’ambiente e il valore del club che ha sempre amato, per questo è consapevole di dover fare meglio dello scorso anno per regalare emozioni importanti ai tifosi.

Il capitano è intervenuto oggi ai microfoni di Milan TV e ha toccato i temi più importanti legati a questo inizio di stagione, cominciato ufficialmente con il ritiro: “Sempre bello ritrovare i compagni, ma anche nuovi ragazzi giovani che si aggregano. Ora aspettiamo quelli che adesso stanno facendo l’Europeo o che hanno appena concluso. L’emozione è sempre tanta.”

Calabria, poi, ha parlato anche del suo primo approccio con il nuovo tecnico rossonero: “L’arrivo di Fonseca? Fa parte di questo gioco. Noi non vediamo l’ora di conoscerlo, ci siamo salutati prima con lo staff e tutti gli altri. Pian piano impareremo a conoscerlo e daremo il meglio. Sono sicuro che faremo molto bene“, queste la parole del terzino.

Infine, un commento sulla nuova seconda squadra del Milan e sulle potenzialità di questo progetto: “Milan Futuro? Penso sia una cosa positiva e che fosse una cosa da fare. Io credo che sarà molto utile per i ragazzi perché il salto dalla Primavera alla Prima Squadra è abbastanza importante e in pochi possono farlo.“