Milan, si complica Emerson Royal: due nuovi nomi per la fascia

La Gazzetta dello Sport fa un focus sul mercato del Milan per la fascia destra. Si è complicata la trattativa per Emerson Royal. Ora si guarda a Manchester.

Il Milan sembra avere in pugno Alvaro Morata per rinforzare il suo reparto d’attacco, ma contemporaneamente tanta attenzione è focalizzata sulla difesa, e in particolare sulla fascia destra. L’incerta situazione contrattuale di Davide Calabria sta obbligando il Diavolo a puntare all’acquisto di un nuovo terzino, e non è una novità che Ibrahimovic e Moncada stiano trattando col Tottenham per Emerson Royal. Il classe 1999 brasiliano è il prescelto dal Milan per rinforzare il ruolo. Giovane e con tanta esperienza rappresenta un profilo di alto livello.

Ma stanno continuando ad esserci incomprensioni con gli Spurs, ovviamente sul lato economico. Se il Milan offre 15 milioni, il Tottenham si è impuntato sulla richiesta di 25 milioni per lasciar partire il suo esterno. E a queste cifre, l’affare non potrà chiudersi! Insomma, al momento, la trattativa è salita e per questo i dirigenti rossoneri stanno guardando altrove per rinforzare la fascia destra di Fonseca. Da Londra a Manchester si è spostato lo sguardo di Ibra e Moncada. Sono due gli osservati speciali in questo senso, e a parlarne è oggi la Gazzetta dello Sport.

Milan, da Manchester il nuovo terzino: prendono quota due nomi

La rosea riferisce che il Milan ha messo nel mirino Wan-Bissaka del Manchester United e Kaboré del Manchester City come profili alternativi ad Emerson Royal. Il primo, classe 1997, ha un contratto coi Red Devils in scadenza tra un anno, e non gode più dello spazio di una volta. Anche Issa Kaboré ha un accordo col City che scadrà nel 2025. La situazione contrattuale di entrambi sta stimolando le idee del Milan. Parliamo di due profili di livello, e non soltanto per i club in cui militano. Da sottolineare che Kaboré, classe 2001, è stato già offerto ai rossoneri in queste battute iniziali del calciomercato.

Le valutazioni sono dunque in corso, con la dirigenza milanista consapevole che Emerson Royal potrebbe sfumare da un momento all’altro. D’altronde, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo gli ha già offerto un contratto faraonico, e nonostante lui abbia un accordo col Milan potrebbe essere obbligato ad accettare. Senza l’accordo con il Tottenham non se ne potrà fare nulla. Dunque, al momento è tutto in stallo per Emerson Royal, e il Diavolo per cautelarsi guarda ai due profili di Manchester.