Milan, si complica Fofana: il sostituto dalla Serie A, pronta l’offerta

Indiscrezione cruciale de La Gazzetta dello Sport. Il Milan si è messo sulle tracce di un altro centrocampista dopo lo stallo per Fofana.

Il Milan si prepara ad accogliere il primo grande acquisto di questo mercato estivo: è in arrivo Alvaro Morata, il nuovo numero 9 rossonero. È tutto fatto con l’Atletico Madrid e con il giocatore, che si sottoporrà a breve alla visite mediche di rito. Morata andrà poi in vacanza per recuperare energie dopo la vittoria dell’Europeo, e infine raggiungerà Milanello per i primi di agosto. Ma il mercato del Milan è solo iniziato, dato che seguiranno ulteriori acquisti. Potrebbe arrivare un secondo attaccante, con al momento Abraham e Fullkrug indiziati principali. Ma prima si vorrà portare alla corte di Fonseca un rinforzo per il centrocampo.

Sappiamo bene che il prescelto per la metà campo c’è già, ed è Fofana del Monaco. Il Milan ha l’accordo totale col francese, peccato che ci sia ancora distanza col club di Ligue 1. Il Diavolo offre infatti qualcosa in meno dei 20 milioni di euro richiesti dai monegaschi. E le parti sono ferme nelle loro decisioni. Dunque, c’è una fase di stallo attualmente, che potrebbe diventare molto pericolosa ai fini della buona riuscita della trattativa. E siccome il Diavolo non vuole rischiare, ha messo subito nel mirino un’alternativa a Fofana.

Occhi in Serie A!

Milan, ritorno di fiamma: offerta per il centrocampista

Come apprendiamo da La Gazzetta dello Sport, il Milan si è rimesso sulle tracce di Lazar Samardzic, il centrocampista dell’Udinese sondato più volte nel recente passato. Samardzic sarebbe dovuto approdare a Milano lo scorso anno, ma sponda Inter. Quest’estate potrebbe esserci un ribaltone dei più clamorosi, con il serbo potenzialmente pronto a vestire la maglia rossonera. Come riferisce la rosea, il Milan ha allacciato i primi contatti con l’entourage di Samardzic e ha anche pronta un’offerta complessiva per l’Udinese di poco inferiore ai 20 milioni di euro, praticamente la cifra che era stata predisposta per l’acquisto di Fofana.

Parliamo di due profili molto diversi, tanto dal punto di vista tecnico che tattico. Il serbo dell’Udinese è un profilo più tecnico, con grande visione di gioco che può ricoprire anche il ruolo di trequartista. Fofana, invece, è più un centrocampista box to box, tutto muscoli e che gioca un po’ più arretrato. Insomma, le valutazioni sono in corso a Casa Milan, ma quello per il centrocampo è un colpo che non si vuole sbagliare. Seguiranno aggiornamenti.