Milan, si mette malissimo: un club piomba su Emerson Royal

Emerson Royal continua ad essere l’obiettivo numero uno per la fascia destra ma un altro club avrebbe messo nel mirino il brasiliano.

Il mercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo, con la questione riguardante il nuovo numero nove continua a tenere banco. La dirigenza del club rossonero sarebbe infatti in pressing per trovare l’accordo con Alvaro Morata per poi pagare la clausola di 13 milioni di euro per strapparlo all’Atletico Madrid. In attesa della decisione finale del centravanti spagnolo, il Milan studia le mosse per migliorare le altre zone del campo.

I rossoneri sarebbero infatti in pressing con il Monaco per Youssouf Fofana. Con il centrocampista francese sarebbe già stato trovato l’accordo e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare al club monegasco la prima offerta ufficiale. Per il classe 2001 in scadenza nel 2025 il Milan non avrebbe intenzione di spendere una cifra troppo elevata, ma la volontà è quella di chiudere al più presto anche questo colpo.

Un altro obiettivo di mercato continua ad essere Emerson Royal. Il terzino brasiliano è in uscita dal Tottenham, con il Milan che negli scorsi giorni avrebbe presentato la prima offerta ufficiale agli Spurs, lontana però dalla richiesta di 20 milioni di euro fatta dal club inglese. Per il club rossonero il classe 1999 rappresenta una delle priorità e nei prossimi giorni si capirà se questa distanza potrà essere limata. Intanto, un altro club avrebbe messo nel mirino Emerson Royal.

Milan, Emerson Royal nel mirino dell’Al-Nassr

Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, Emerson Royal sarebbe finito nel mirino anche dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Negli scorsi giorni il Milan avrebbe presentato al Tottenham un’offerta inferiore ai 15 milioni di euro per il brasiliano, con gli Spurs che continuano a chiedere 20 milioni di euro per lasciar partire il terzino. Il club arabo ha così deciso di inserirsi nella corsa e avrebbe chiesto informazioni in attesa di capire se recapitare al club inglese una prima offerta ufficiale.

Il Milan considera Emerson Royal un obiettivo primario e non vuole abbandonare la pista. Nei prossimi giorni si potrebbero aprire nuovi scenari per capire se ci saranno ulteriori sviluppi e se verrà presentata una seconda offerta più vicina alle richieste del Tottenham. L’accordo con il brasiliano non dovrebbe essere un problema ma il club rossonero non vorrebbe spendere più di 17 milioni. Se il terzino deciderà di accettare la corte dell’Al-Nassr, il Milan sarà costretto a virare su un altro nome per rinforzare la corsia di destra.