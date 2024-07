Milan, si scalda l’asse col Chelsea: tre nomi sul tavolo

La Gazzetta dello Sport fa un focus sul mercato del Milan. I rossoneri sono principalmente in contatto col Chelsea. Non solo Lukaku sul tavolo.

Si è aperto ufficialmente il calciomercato, e il Milan sta accelerando il suo lavoro per soddisfare le esigenze di rosa di Paulo Fonseca. Non è una novità che il Diavolo stia lavorando principalmente ai reparti di centrocampo e attacco, con diversi nomi sul tavolo a scaldare la piazza. Joshua Zirkzee e Youssouf Fofana i principali obiettivi, ma Furlani e Moncada tengono vive altre piste interessanti. Secondo la Gazzetta dello Sport, i contatti sono adesso molto serrati col Chelsea.

L’asse Milano-Londra si è acceso, con soprattutto il nome di Romelu Lukaku a tentare la dirigenza rossonera. Il belga ex Inter e Roma è in cerca di una nuova squadra, e stanno pensando a lui Milan, Napoli e alcuni club di Arabia Saudita. Ma secondo la rosea, adesso sono i rossoneri in vantaggio sul centravanti. Insomma, il Diavolo vanta maggiori possibilità di riuscire nella trattativa col Chelsea. I contatti sono sempre stati ottimi, anche se al momento l’ostacolo resta sempre lo stesso: l’alta valutazione per la cessione.

Il club inglese continua a chiedere sempre 40 milioni di euro per Lukaku, e la sensazione è che intorno agosto possa cedere per un nuovo prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. Intanto, Romelu ha terminato la sua esperienza agli Europei, eliminato dalla Francia di Theo, Maignan e Giroud. Ora vuole godersi le vacanze, e prendere con calma la decisione sul suo futuro.

Il Milan, intanto, continua a trattare il suo nome con il Chelsea. Ma non soltanto. Ci sono dialoghi per altri due giocatori.

Milan-Chelsea, non solo Lukaku: Furlani pensa ad altri due blues

La Gazzetta dello Sport continua spiegando che il Milan sta parlando col Chelsea anche di Trevoh Chalobah e Carney Chukwuemeka. Il difensore e il centrocampista sono però considerati ancora più alternativi. In che senso? È possibile pensare al loro sbarco a Milano solo in due casi. Il Milan tenterebbe l’affondo per Chalobah se dovesse partire Malick Thiaw (c’è l’interesse del Newcastle). Mentre Chukwuemeka è una pista che potrebbe accendersi in caso di mancato arrivo di Fofana.

Insomma, i due profili non sono delle priorità, ma il Milan li tiene caldi in caso di necessità. Dunque, Lukaku, Chalobah e Chukwuemeka sono dei nomi da tenere in considerazione per questo mercato estivo dei rossoneri. Ancora e sempre caldo l’asse col Chelsea.