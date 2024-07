Milan, super obiettivo per la difesa: colpo da 20 milioni

La Gazzetta dello Sport è sicura che il Milan ha messo gli occhi sul possente centrale che gioca in Austria. Sfida al Napoli per aggiudicarselo.

Il Milan non pensa soltanto al nuovo numero 9 da regalare a Paulo Fonseca. I dirigenti rossoneri stanno lavorando anche sul reparto di difesa, nettamente in difficoltà la scorsa stagione. Ricordiamo che il Diavolo ha subito ben 69 gol nell’ultima Serie A, chiudendo da undicesimo nella classifica delle migliori difese. Qualcosa che ha fatto disonore ad una squadra che invece avrebbe dovuto lottare per lo Scudetto. C’è qualcosa da sistemare in vista della prossima stagione! Lo sa bene Fonseca, che si aspetta un rinforzo per formare degli equilibri stabili nel reparto.

Numericamente, il Milan potrebbe essere apposto in fatto di centrali, dato anche il modulo con difesa a 4 che utilizzerà il tecnico portoghese. Tomori, Thiaw, Kalulu e Gabbia saranno subito a disposizione di Fonseca. È anche vero, però, che Kjaer ha detto addio e Pellegrino è ripartito in prestito. Serve un innesto, non c’è dubbio, e ancor di più se il Milan dovesse mai cedere quest’estate Malick Thiaw su cui è molto forte il Newcastle. In questo caso si dovrebbe optare per un rinforzo di livello, un titolare per intenderci!

La Gazzetta dello Sport informa che il Milan il potenziale innesto lo ha già rintracciato. Occhi in Austria!

Milan, un centrale da 20 milioni: sfida aperta col Napoli

È Strahinja Pavlovic l’ultima idea del Milan per la sua difesa. Parliamo del classe 2001 serbo in forza al Salisburgo. Titolare con la sua Nazionale ha abbandonato l’Europeo troppo presto quest’anno, ma le sue doti sono indiscusse. Pavlovic ha tutte le caratteristiche ricercate dal Milan. Possente, alto 1,94 cm, e anche di piede mancino. Al Salisburgo è un inamovibile e lui si sente pronto per il salto di qualità. Durante il ritiro con la Serbia avrebbe rivelato ai compagni di voler giocare in Serie A la prossima stagione.

Era stato vicino alla Lazio qualche tempo fa, ma poi le visite mediche hanno fatto saltare tutto. Adesso, il classe 2001 è pronto al riscatto e vestire la maglia del Milan sarebbe per lui un sogno. Costo? Il Salisburgo potrebbe chiedere 20 milioni di euro, ma attenzione al Napoli anche lui in corsa su Pavlovic. Ad ogni modo, il Diavolo potrebbe essere avvantaggiato dagli ottimi rapporti col Salisburgo, stesso club da cui ha acquistato Noah Okafor lo scorso anno. Aggiornamenti, in caso di trattativa, sono attesi a breve.