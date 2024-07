Milan, tre addii quest’estate: il piano cessioni di Furlani

Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del Milan, ha le idee chiare sulle future cessioni rossonere.

A Milano, sponda rossonera, si sta entrando nel vivo del calciomercato. A dare il via è stata l’ufficialità di Alvaro Morata, fresco campione di EURO 2024 con la sua Spagna acquistato dai rossoneri per una cifra pari a 13 milioni di euro. L’ex attaccante dell’Atletico Madrid ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Lo spagnolo, che ha scelto la maglia numero 7, avrà il compito di sostituire Olivier Giroud alla guida dell’attacco rossonero. Un innesto importante dunque per il Diavolo, che dopo la chiusura della trattativa per l’attaccante è pronto a intervenire anche sugli altri reparti.

La volontà della dirigenza è quella di trovare profili adeguati al gioco offensivo del nuovo tecnico Paulo Fonseca. In queste ore si definirà l’acquisto di Pavlovic in difesa, mentre si continua a lavorare sul fronte centrocampista e si procede anche per un nuovo terzino destro di spinta. Non solo acquisti però in casa Milan, che vuole limare la rosa e cedere coloro che sono ai margini del progetto tecnico. Proprio su questo fronte, pare che l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, abbia le idee chiare.

Mercato Milan, Adli, Thiaw e Jovic gli indiziati per la cessione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le prossime settimane potrebbero essere decisive in casa Milan per quanto concerne le cessioni. Il primo indiziato a lasciare Milano è Yacine Adli, che fatica a trovare spazio nel corso delle amichevoli pre-campionato. La sensazione è che il centrocampista francese non rientri nei piani di Fonseca e che dunque possa essere ceduto per finanziare ulteriori colpi in entrata. Il classe 2000 interessa soprattutto a squadre del campionato saudita e una scorsa stagione altalenante potrebbe facilitare la sua partenza.

Il centrocampista ex Bordeaux non è però l’unico giocatore destinato a partire e potrebbe essere seguito da Malick Thiaw e Luka Jovic. Il difensore tedesco piace molto al Newcastle, in particolare all’allenatore dei Magpies Eddie Howe, che sta spingendo per avere per il classe 2001. Le parti sono sempre più vicine e sembra che l’operazione si possa chiudere per un totale di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Discorso diverso invece per Luka Jovic, che potrebbe partire nel caso di arrivo di un’offerta equa. L’attaccante serbo ha il contratto in scadenza nella prossima estate e il Milan non vorrà di certo perderlo a parametro zero. Sul giocatore ci sono Zenit e Fenerbache, che al momento non hanno ancora presentato alcuna offerta ufficiale.