Milan, ufficiali le date di Supercoppa: possibile derby in finale

Scenario clamoroso per i rossoneri che potrebbero incontrare i cugini nerazzurri nella finale di Supercoppa, svelate le date delle semifinali.

Il Milan si avvia alla nuova stagione, la prima sotto la guida di Paulo Fonseca. L’ambiente rossonero freme dalla voglia di conoscere il nuovo volto della squadra a cui saranno apportate numerose modifiche. Sono giorni intensi di mercato, la dirigenza meneghina è a lavoro per regalare al nuovo tecnico un nuovo attaccante e non solo. Intanto, nella giornata odierna è stato stilato il calendario della Serie A 2024/2025. Il Diavolo aprirà le danze con il Torino che sarà ospitato nella splendida cornice di San Siro.

L’inizio di campionato sarà intenso per la formazione milanese che alla terza e quinta giornata incontrerà rispettivamente Lazio – in trasferta – e Inter. Ancora una volta, dunque, il derby della Madonnina si disputerà nelle prime battute della competizione. Attenzione, però, perché quello di Serie A potrebbe non essere l’unico incrocio tra le squadre che si contendono il trono di Milano: i rossoneri, infatti, potrebbero incontrare i cugini anche in un’ipotetica finale di Supercoppa Italiana, di scena in Arabia Saudita a inizio gennaio. In seguito alla rivelazione del nuovo calendario, sono state rese note anche le date della competizione di Ryad: l’anno nuovo comincerà con il botto.

Milan, le date della Supercoppa: ‘rischio’ derby in finale

Il mese di gennaio risulterà intenso per i rossoneri, impegnati anche in Supercoppa. Quest’oggi la Lega Serie A ha ufficializzato le date in cui si disputeranno gli impegni della competizione: la semifinale andrà in scena il 3 gennaio contro la Juventus, gara che farà seguito a Inter Atalanta del giorno precedente. La finalissima si giocherà il 6 gennaio, possibile dunque l’incrocio con i nerazzurri nell’ultimo atto della final four di Ryad.

Il popolo milanista sogna la finalissima contro gli eterni rivali della Beneamata, sperando ovviamente in un differente epilogo rispetto alla debacle del 2022. In quell’occasione gli uomini di Pioli caddero per tre reti a zero, sconfitta decisamente pesante e che i rossoneri faticheranno a digerire. La vittoria della Supercoppa Italiana rientra tra gli obiettivi della nuova formazione di Fonseca, chiamato a impattare nel migliore dei modi nella nuova esperienza. Nonostante l’esperienza alla Roma non sarà semplice mantenere alto il rendimento, ma la fiducia della dirigenza nei confronti del portoghese è alta. Il primo regalo del tecnico potrebbe essere proprio il trionfo in Supercoppa, magari strappando una vittoria all’Inter.