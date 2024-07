Milan, Zirkzee può arrivare solo in un caso: tifosi amareggiati

L’affare per Joshua Zirkzee sembra prendere una piega ben decisa per il Milan. Le ultime indiscrezioni lanciate dal giornalista non lasciano spazio ad interpretazioni.

Il Milan continua ad essere costantemente alla ricerca del degno erede di Olivier Giroud. La società rossonera sta lavorando quotidianamente per cercare di consegnare quanto prima un centravanti di spessore a mister Paulo Fonseca. In cima alla lista, c’è il nome di Joshua Zirkzee. Il club lombardo è rimasto folgorato dal potenziale espresso dall’attaccante olandese nel corso della sua ultima stagione al Bologna.

Tuttavia, l’affare sembra aver preso una strada molto torrida per il Milan. L’agente del calciatore, Kia Joorabchian, continua a mantenere alte le pretese legate alle commissioni. Il procuratore vuole ben 15 milioni di euro per portare il suo assistito in maglia rossonera. Richiesta che il Milan non ha alcuna intenzione di accogliere ed è per questo che la trattativa per ora fatica a decollare. Sembra più deciso, invece, il Manchester United, disposto ad accontentare economicamente sia il Bologna che l’agente di Zirkzee. Tuttavia, il Milan continua a tenere vive le propria speranze, come affermato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano.

Zirkzee può arrivare al Milan solo in un caso

Nel corso della sua intervista a Kick Off, l’esperto giornalista di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Joshua Zirkzee, conteso principalmente da Manchester United e Milan.

Fabrizio Romano è stato molto chiaro: “Al momento non è cambiato nulla, si tratta di un’operazione molto complicata. Il Milan non vuole andare incontro alla richiesta delle commissioni in nessun modo ed altri club stanno iniziando a pensare seriamente all’attaccante del Bologna. ten Hag sta chiamando Zirkzee tutti i giorni ma al Manchester United ci sono diversi dirigenti e le operazioni vanno decise tutti insieme. Quello che è chiaro è che per gli inglesi non sia un problema accontentare le richieste riguardanti le commissioni”.

Romano ha poi svelato quella che potrebbe essere la reale speranza del Milan per arrivare a Joshua Zirkzee: “Il Milan è sempre pronto a chiudere ma l’unica speranza è che l’agente possa rinunciare alle commissioni”. Una speranza che al momento appare molto utopica, dato che il procuratore dell’olandese sembra non avere alcuna voglia di smuoversi dalle richiesta dei 15 milioni per le commissioni.

Al contempo, il Milan tiene aperta la finestra che porta ad Alvaro Morata. Il club rossonero starebbe mettendo in mostra un accesso interesse per il centravanti dell’Atletico Madrid, con Zlatan Ibrahimovic tra i principali promotori della trattativa. Lo svedese, di fatto, avrebbe avviato dei primi contatti con l’ex Juventus, con la speranza di convincerlo a sposare la causa rossonera.

Il Milan sarebbe pronto a versare i 13 milioni di euro per la clausola rescissoria, andando quindi incontro alle richieste dell’Atletico Madrid. Per quanto riguarda l’ingaggio, la società lombarda potrebbe mettere sul tavolo uno stipendio da 5 milioni a stagione, un milione in meno rispetto al suo compenso attuale ai Colchoneros. Il Milan attende una risposta che Morata dovrebbe dare al termine della sua esperienza agli europei con la Spagna.