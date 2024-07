Morata al Milan, Ibrahimovic lo ha convinto: l’ultima mossa è stata decisiva

Secondo la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha convinto Alvaro Morata ad accettare l’offerta del Milan. Decisiva una telefonata.

Il Milan tiene come priorità assoluta l’acquisto di un nuovo attaccante, l’erede di Giroud, il numero 9 del futuro. Dopo aver visto sfumare nella maniera peggiore Joshua Zirkzee, sogno di tutti i tifosi, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada si sono messi alla ricerca di altri profili altrettanto validi. Sondaggi concreti per profili giovani e promettenti come l’olandese: da Dovbyk del Girona, a Santiago Gimenez del Feyenoord. Ma alla fine la scelta del Milan è ricaduta su un veterano cara conoscenza della Serie A. Parliamo ovviamente di Alvaro Morata, il nome che più di tutti sta tenendo banco in questo momento.

L’ex Juventus è freschissimo di passaggio in finale, dopo aver battuto la Francia di Theo Hernandez, Mike Maignan e Oliver Giroud. Nessun gol per lui, ma la prestazione è stata fantastica e ammirata da tutti. In queste ore si è detto che una decisione da parte di Morata sarebbe arrivata solo dopo l’Europeo. Ma da La Gazzetta dello Sport filtra una novità davvero cruciale. Alvaro avrebbe già detto sì al Milan, grazie all’azione di convincimento di Zlatan Ibrahimovic. Tutti i dettagli.

Ibrahimovic telefona Morata: c’è il sì dell’attaccante

Zlatan Ibrahimovic, in conferenza stampa con Fonseca, ha detto a chiare lettere che il Milan l’attaccante lo ha trovato e che potrebbe arrivare prestissimo. Che si riferisse ad Alvaro Morata? La risposta è ‘assai probabilmente sì’. E ciò si sposa con l’indiscrezione dell’ultim’ora de La Gazzetta dello Sport. La rosea ha raccontato che Ibrahimovic ha telefonato di persona all’attaccante dell’Atletico Madrid di recente, e che lo avrebbe convinto ad accettare la proposta rossonera. La fonte specifica infatti che manca solo qualche dettaglio per l’accordo definitivo.

In questi giorni si è molto parlato di un’offerta di contratto di 3 anni (2027) a 4 milioni di euro netti a stagione. E secondo la rosea, Morata ha dato il suo benestare. Sempre in serata, Gianluca Di Marzio ha confermato che il Milan è in totale pressing sullo spagnolo, ed è fiducioso di ottenere il sì dopo l’Europeo. Versioni leggermente differenti, ma la direzione della trattativa sembra molto positiva in ogni caso. E a conferma del possibile addio di Morata all’Atletico Madrid è l’indiscrezione seguente che dà i colchoneros su Kolo Muani, attaccante del PSG stasera in gol contro la Spagna.

Sembrano essere ore caldissime, dunque, per quello che potrebbe essere il nuovo centravanti titolare del Diavolo. Non ci resta che attendere ulteriori conferme.