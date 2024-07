Morata-Milan, si sblocca tutto? Spunta la rivelazione

Il mercato è ormai entrato nel vivo e il Milan è pronto a rafforzare la squadra in mano a Fonseca: l’obiettivo è tornare sin da subito a competere per i trofei.

È iniziato il nuovo Milan di Fonseca: il tecnico ha iniziato con gli allenamenti a Milanello, con i calciatori che non sono stati impegnati con le rispettive Nazionali.

Diversi gli obiettivi sul mercato: l’attaccante è sicuramente la priorità, con la maglia numero 9 rossonera rimasta orfana di Olivier Giroud, pronto a ripartire in MLS. Serviranno poi rinforzi a centrocampo e in difesa. L’obiettivo di Furlani e Moncada è quello di regalare un bomber a Fonseca per affrontare al meglio tutti gli impegni della stagione che verrà.

A proposito del mercato rossonero il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione, approfondendo la questione acquisti in tutti i reparti rossoneri.

Morata, giorni decisivi: presto le visite mediche

Nel corso del suo solito appuntamento con l’editoriale pubblicato per TMW, il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato in entrata del Milan. L’esperto di mercato ha scritto in modo particolare dell’affare Alvaro Morata, e sulle opzioni Abraham e Fullkrug per l’attacco. Ha scritto anche degli obiettivi negli altri reparti rossoneri, in particolare per la mediana e per la difesa.

“Domani può essere già un giorno chiave per Morata”, afferma Ceccarini. “Il club rossonero è fiducioso, con gli agenti c’è un accordo di massima per 4 anni fino al 2028. Insomma si può chiudere. È chiaro che in fase offensiva i rossoneri non si fermeranno solo a lui nel caso. Il Milan infatti valuta le opzioni Abraham e Fullkrug. I contatti vanno avanti”. Ci si aspetta quindi che non arrivi un solo attaccante in casa Milan: più probabile l’arrivo di un doppio bomber.

Poi Ceccarini fa il punto della situazione anche su centrocampo e difesa: “I rossoneri lavorano anche per un rinforzo in difesa e a centrocampo. Pavlovic è il l’opzione preferita. Con lui c’è già un principio d’accordo ora serve trovare quello con il Salisburgo. Stesso discorso per Fofana. Anche qui si lavora per raggiungere un’intesa con il Monaco“.