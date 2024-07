Morata non si nasconde: “È difficile prendere una decisione”

L’attaccante spagnolo ha lasciato alcune dichiarazioni importanti sul suo futuro a pochi giorni dalla semifinale di Euro 2024.

La priorità di mercato del club rossonero resta l’attaccante e dopo l’allontanamento quasi definitivo di Zirkzee – molto vicino al Manchester United – la situazione si complica. Il Milan avrebbe individuato un altro profilo che potrebbe prendere il posto di Olivier Giroud, ma l’eventuale trattativa non sarà facile da chiudere.

Parliamo di Alvaro Morata, che potrebbe lasciare ancora una volta l’Atletico Madrid per fare ritorno in Italia con la maglia rossonera. L’attaccante spagnolo è attualmente impegnato in Germania con la propria nazionale e proprio da lì ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo futuro ai microfoni di ElDesmarque Cuatro, una testata spagnola.

Morata a viso aperto: “Restare all’Atletico è il mio desiderio”

Quando gli è stato chiesto se potesse confermare la sua permanenza a Madrid per la prossima stagione, Morata ha risposto così: “Restare è il mio desiderio dal profondo del cuore, ma per me ci sono momenti in cui è difficile stare in Spagna. Voglio solo che tutto vada nel migliore dei modi e che io possa divertirmi“.

All’attaccante spagnolo, poi, è stato chiesto se il suo futuro verrà deciso al termine del campionato Europeo e l’ex Juve ha risposto: “Dipende da come andranno le cose, perché alla fine è difficile prendere una decisione del genere, anche se penso che decidere al termine di Euro2024 sia una possibilità“.

Morata non chiude le porte ad una eventuale cessione, dunque, ma lascia intendere la sua volontà di restare all’Atletico Madrid senza scansi di equivoci. Il Milan continua a seguire la pista legata al calciatore e spera di poter avviare una trattativa già nei prossimi giorni, o subito dopo la fine di Euro 2024.