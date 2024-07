Mossa a sorpresa per l’attacco: il Milan sta provando a fargli cambiare idea

Il calciomercato del Milan, sul fronte attacco, rimane ancora bloccato. Ora la dirigenza vuole provare a convincere l’attaccante.

Oggi è stato reso noto il calendario del Milan e della prossima Serie A e ora i rossoneri conoscono le proprie date per la prossima stagione. Nel frattempo si parla ancora di calciomercato perchè il Milan non ha ancora trovato il prossimo attaccante rossonero e tutte le trattative per quello che era l’obiettivo numero uno, Joshua Zirkzee, sono state congelate. Così il Milan si trova ora senza un vero obiettivo dato che le negoziazioni si fanno adesso più calde e difficili con le altre squadre pronte a battagliare.

Con uno stallo sul fronte offensivo la dirigenza rossonera si trova a dover sbloccare la situazione e trovare nuove suggestioni. Servirà un buon attaccante per Paulo Fonseca che nelle sue ultime esperienze ha saputo valorizzare nelle proprie rose. Ora per il Milan c’è un nome a sorpresa che ritorna di moda per il reparto fofensivo: Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo andrà in scadenza nel 2026 con l’Atletico Madrid ma il suo futuro sembra già deciso; il club però rimane sull’attenti per lui.

Milan-Morata, torna in voga l’attaccante spagnolo

L’ex attaccante bianconero si trova ai colchoneros da tempo ormai e sembra che non voglia lasciare Madrid tanto facilmente. Difatti il 31enne andrà in scadenza di contratto nel 2026 ma ha già detto no alle sirene della Saudi Pro League e il suo volere sembrerebbe quello di rimanere ancora a Madrid. Qui entra in gioco però il Diavolo che vuole cercare di strappare il due volte vincitore della coppa dalle grandi orecchie.

Come riportato oggi da Gianluca Di Marzio su X infatti il Milan vorrebbe provarci in modo concreto per lo Alvaro Morata. Per lui c’è una clausola di 13 milioni di euro e in caso di addio di Morata il Milan potrebbe essere sulle sue tracce. L’affare tuttavia è comunque in salita perchè Alvaro Morata, come già detto sopra, ha espresso la sua chiara volontà di rimanere ancora a Madrid.

Il club di via Aldo Rossi però vorrebbe comunque provarci per cercare di acquisire un attaccante di elevata esperienza e qualità. In Europa difatti è uno degli attaccanti più forti da anni e un suo ritorno in Italia, sponda Milan, sarebbe più che gradito ai tifosi rossoneri. La dirigenza del Milan dunque monitora vari profili e il 31enne mantiene una posizione di rilievo nelle scelte sul futuro attaccante del Diavolo.