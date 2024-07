News Milan, aggiornamento importante su Lukaku: pronta la svolta

Calciomercato Milan, aggiornamento importante su Romelu Lukaku. Pronta la svolta per la chiusura della trattativa.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo numero nove per il prossimo anno. L’acquisto di un attaccante che possa guidare il reparto offensivo rossonero è la priorità per la dirigenza del diavolo, che dalla prossima stagione dovrà far a meno di Olivier Giroud, volato in America per la sua nuova esperienza in MLS.

Luka Jovic non convince, almeno non come titolare fisso su cui far affidamento per l’intero arco dell’annata che verrà, difatti si guarda in Italia e all’estero per trovare un’alternativa. Negli ultimi giorni, nelle idee di Moncada e Ibra, guadagna sempre più spazio Romelu Lukaku, che dopo l’esperienza in prestito alla Roma rientrerà al Chelsea. L’affare può decollare da un momento all’altro, ma il Milan ha intenzione di imporre determinate condizioni.

Calciomercato Milan, si a Romelu Lukaku ma senza spese folli

Romelu Lukaku è tornato di moda in casa Milan. Dopo le avances dello scorso anno, che non hanno portato a nulla perché il calciatore si è poi vestito di giallorosso negli ultimi giorni di mercato, i rossoneri stanno provando a concretizzare l’affare in questa sessione estiva di scambi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il bomber belga è un’opzione ma solo a determinate condizioni.

L’attaccante, che da lunedì è fuori dai campionati Europei di calcio in cui non ha brillato, occupa una posizione di assoluto rilievo nell’elenco dei prescelti rossoneri, perché ha all’attivo oltre 300 reti nei club e nella scorsa stagione ne ha realizzate ben 21 con la maglia della Roma. In Serie A, soprattutto nell’Inter di Antonio Conte, ha dimostrato di poter fare la differenza se messo nelle condizioni giuste.

Secondo il quotidiano sportivo, però, il Milan non sarebbe disposto a pagare un ingaggio monstre, bensì sarebbe pronta ad offrire al belga uno stipendio da 6,5 milioni di euro, in stile Rafa Leao, e preferirebbe il prestito anziché l’acquisto a titolo definitivo, ma per il momento da Londra non aprono a questa opzione.

Dopo la fumata nera per Joshua Zirkzee, il diavolo vuole regalarsi al più presto un nuovo numero nove, ma senza far follie. Se il Chelsea aprirà ad uno sconto sul cartellino o ad un prestito, l’affare potrebbe decollare. Lukaku, che piace tanto anche al nuovo Napoli di Antonio Conte, è davanti ad una scelta importante: tornare in Italia per continuare ad essere protagonista in Europa, oppure accettare le ricche offerte Arabe, avviandosi di fatto al finale di carriera.