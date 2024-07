News Milan, arriva Guler? L’annuncio di Montella apre lo scenario

Calciomercato Milan, dimportanti di Vincenzo Montella sul giovane talento turco, i tifosi rossoneri sognano il grande colpo.

Il calciomercato del club rossonero comincia ad entrare finalmente nel vivo, i dirigenti sono impegnati su più fronti. Continua la ricerca del nuovo attaccante, ma nel frattempo il Milan tiene d’occhio diversi profili che potrebbero fare al caso del nuovo allenatore. Il ritiro è già iniziato e la squadra è al lavoro, ma in attesa che tornino i vari titolari dalle nazionali la società dovrà intervenire sul fronte acquisti per cominciare a creare il nuovo Milan.

Uno dei nomi che scalda maggiormente gli animi dei tifosi è quello del gioiello turco del Real Madrid, Arda Guler. Il trequartista è stato protagonista con la sua Turchia ad Euro 2024, arrivando a giocare i quarti di finale contro l’Olanda, ma adesso rischia di non trovare spazio tra i vari fenomeni che Carlo Ancelotti avrà a disposizione nella prossima stagione. Esiste, per lui, la possibilità di giocarsi le sue carte altrove, cercando di essere protagonista e di fare il grande salto nella sua carriera. Anche Vincenzo Montella, CT della nazionale turca, gli ha consigliato questa scelta.

Milan, senti Montella: “Guler? Un anno in prestito gli farebbe bene”

La Turchia è stata una delle rivelazioni di Euro 2024 e il merito è soprattutto di un allenatore italiano, Vincenzo Montella. L’ex tecnico del Milan ha creato il giusto mix tra giocatori pronti ed esperti e giocatori giovani, ma talentosi. Uno di questi gioielli è proprio Arda Guler, che in questo suo primo Europeo ha trovato un gol meraviglioso contro la Georgia e due assist – uno agli ottavi ed uno ai quarti di finale – contro Austria e Olanda.

Con il Real Madrid ha saltato quasi tutta la prima parte di stagione per un brutto infortunio, ma da gennaio ha cominciato ad entrare nelle rotazioni e nel finale si è messo finalmente in mostra. Nelle ultime quattro giornate della Liga, infatti, ha segnato quattro gol. L’anno prossimo, tuttavia, farà fatica a trovare spazio da titolare davanti a mostri sacri come Bellingham, Rodrygo, Vinicius o Mbappe. Un’esperienza in prestito, dunque, potrebbe essere la giusta soluzione.

La pensa così anche Montella, commissario tecnico della Turchia, che intervistato da Rai 2 ha parlato proprio dal classe 2005 dei Blancos: “Arda Guler? È un talento incredibile. Egoisticamente da ct della Turchia spero possa giocare un po’ di più al Real Madrid. Magari un anno in prestito potrebbe fargli bene per fare il titolare con continuità“.

L’ex attaccante della Roma serve un assist importante ai rossoneri, dunque, che seguono il giocatore già dai tempi del Fenrbahce e potrebbero proporre un prestito al Real Madrid, sfruttando gli ottimi rapporti tra i due club. Potrebbe essere un’operazione simile a quella che portò Brahim Diaz a Milano, per poi fare ritorno in Spagna qualche anno dopo.