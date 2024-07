News Milan, cambia il futuro del rossonero: sta accadendo in queste ore

Durante la scorsa stagione, Matteo Gabbia ha assunto un ruolo centrale nella difesa del Milan dopo essere rientrato in anticipo dal prestito al Villareal. Le sue prestazioni sono state eccellenti, totalizzando 18 presenze in Serie A, di cui 14 da titolare, e segnando due gol. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il suo procuratore Tullio Tinti sta lavorando per prolungare il contratto.

Con l’arrivo del nuovo allenatore portoghese sarà interessante vedere come verrà utilizzato Gabbia e se riuscirà a mantenere il suo alto minutaggio in campo. Ma quel che sembra certo è che il futuro dell’ex Villarreal sarà ancora in rossonero.