News Milan, Cardinale può sorridere: la notizia!

Il Milan e Gerry Cardinale possono sorridere dopo l’ottima notizia giunta alla conclusione del mese di giugno; di cosa si tratta.

Il Diavolo è alle prese con il complesso calciomercato da dover districare ma comunque il club gode, come sempre, di un’ottima salute economica e non c’è paura di investire buone somme sul mercato. RedBird, con Gerry Cardinale, da quando ha preso in possesso il Milan ha dato vita ad un progetto ambizioso e convincente che da qualche anno ormai sta anche portando i frutti desiderati. Il club difatti con la strategia americana vincente è tornata al top e vuole rimanerci come da tradizione rossonera.

Intanto il club in questo mese sarà occupato con l’inizio della tournée estiva americana e Paulo Fonseca sarà presto a Milanello, si spera assieme ad altri nuovi volti, per dia il via alla nuova era del Milan. Inoltre per Gerry Cardinale arriva anche una buona notizia e si parla di quella giunta alla chiusura del bilancio del 2023-24. Il Diavolo difatti vede ancora una volta il bollino verde vicino al resoconto finale e il club gode di ottima salute; la notizia.

Milan, ancora bilancio in positivo per il club rossonero in questa annata

Anche in questa stagione il Milan chiuderà in attivo il proprio bilancio d’esercizio del 2023-24. Gerry Cardinale sta portando avanti un lavoro importante al Milan e la salute del club è ottima. Infatti come riportano Tuttosport e Calcio e Finanza oggi difatti il Milan ha chiuso in positivo il bilancio 2023-24 con un utile che si aggira tra i 10-20 milioni di euro circa.

Il trend è ancora in miglioramento rispetto al bilancio precedente del 2022-23 e sono state molte le cause di questo attivo. Dagli sponsor Emirates e Puma alla cessione molto salata di Tonali al Newcastle. Il Milan inoltre potrebbe vedere migliorare ancora di più questi numeri nei prossimi anni con uno stadio di proprietà, ormai prossimo per il futuro del club.

La squadra dunque ora sorride, attendendo il boost di quello che sarà il prossimo nuovo stadio di proprietà del Milan che donerà altri fondi importanti al Milan da reinvestire soprattutto sul mercato. E rimanendo in tema mercato sarà importante quindi reinvestire al meglio queste somme come sucesso ad esempio lo scorso anno con gli acquisti importanti di Pulisic, Loftus-Cheek e Chukwueze. Si attendono intanto importanti novità per questa sessione estiva di mercato dato che il club avrà bisogno di rinforzi importanti per la propria squadra.