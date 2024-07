News Milan, cessione a sorpresa: resta in Serie A

Il Milan potrebbe operare una cessione a sorpresa. Il calciatore è in uscita e un club di Serie A si è già detto interessato.

Il Milan non guarda solo sul fronte acquisti. Per monetizzare occorre operare con logica, cercando di ricavare quanto più possibile dalle possibili cessioni. L’auspicio è di racimolare un buon tesoretto dai giocatori ritenuti a margine del progetto di Fonseca.

Si comincerà dai calciatori appena rientrati dal prestito, ma non è da escludere che alcuni componenti della rosa vengano sacrificati. Al momento i principali indiziati sembrano essere Pellegrino ed uno tra Yacine Adli e Tommaso Pobega.

Altro profilo in uscita potrebbe essere Filippo Terracciano. Il laterale non ha convinto nel semestre a Milano e, in base a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, potrebbe essere già finita la sua avventura in rossonero. Su di lui si è fatto avanti il Torino di Paolo Vanoli.

Milan, Terracciano ricercato dal Torino: sgarbo alla Fiorentina

A gennaio il terzino era stato sondato dalla Fiorentina, prima che Furlani avanzasse l’offerta vincente di 4,5 milioni di euro. L’accostamento era stato ammesso anche dall’agente di Terracciano, il quale aveva rivelato come la trattativa fosse ai dettagli.

A sei mesi dal trasferimento che, col senno di poi, è stato tutt’altro che convincente, il classe 2003 potrebbe cambiare nuovamente squadra per cercare maggiore spazio e fortuna nella realtà granata.