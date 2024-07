News Milan, che assist dal Monaco per Fofana: è successo quest’oggi

Calciomercato Milan, grande assist del Monaco per Fofana. La notizia che riportiamo è dell’ultim’ora.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Dopo aver chiuso le trattative per l’arrivo di bomber Alvaro Morata e del difensore Strahinja Pavlović, la dirigenza rossonera è al lavoro per regalare a mister Paulo Fonseca un nuovo elemento da aggiungere alle rotazioni della mediana.

Il nome che da tempi stuzzica l’interesse di Moncada e Furlani è quello di Youssouf Fofana, centrocampista francese in forza al Monaco. Il classe ’99, dopo aver disputato l’Europeo con la Francia, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, prima di tornare al lavoro per preparare la prossima stagione. Il club del Principato non ha intenzione di lasciarlo partire a prezzo di saldo, ma intanto si è assicurato l’eventuale sostituto del 25enne.

Calciomercato Milan, che assist dal Monaco: ufficiale l’acquisto di Camara, ‘sostituto’ di Fofana

Il Milan inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. La trattativa per far approdare a Milano Youssouf Fofana sta vivendo un momento di stallo importante, ma l’annuncio del Monaco delle ultime ore potrebbe presto sbloccare la situazione. Secondo quanto si legge sul sito ufficiale del club del Principato, infatti, è ufficiale l’arrivo di un nuovo centrocampista.

Lamine Camara è un nuovo giocatore del Monaco. Una grande sfida per il ragazzo senegalese classe 2000, che nelle intenzioni della società francese andrà a sostituire Youssouf Fofana, finito nella lista dei sacrificabili da tempo e cercato insistentemente dal Milan. Ecco il comunicato:

L’AS Monaco è lieta di annunciare l’arrivo di Lamine Camara. Il 20enne centrocampista senegalese ha firmato un contratto di cinque stagioni e si lega al club fino al 30 giugno 2029. D’ora in poi, Lamine Camara metterà a frutto le sue capacità con la maglia diagonale dell’AS Monaco (numero 15), dove si riunirà a due compagni di squadra internazionali, Krépin Diatta e Ismail Jakobs. L’AS Monacoaugura a Lamine Camara il meglio con i Rouge & Blanc!

I rossoneri hanno una grande opportunità tra le mani. Dopo la prima offerta da 17 milioni di euro ritenuta non congrua dal Monaco (fermo sulla richiesta di 35 milioni di euro), questo potrebbe essere il momento giusto per affondare il colpo, alzando la proposta di qualche milione. Fofana ha espresso da tempo il gradimento per i colori rossoneri, e l’arrivo di un nuovo compagno di reparto potrebbe spingerlo a chiedere con maggior insistenza la cessione verso il capoluogo lombardo.