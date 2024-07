News Milan, Furlani ha pronta l’offerta per Theo Hernandez: le cifre

La dirigenza del Milan ora penserà anche ai rinnovi di contratto dei già presenti rossoneri in rosa. Tra questi troviamo Theo.

La squadra di Fonseca questa sera affronterà un big match di amichevole contro il Manchester City. Nella tournée americana i rossoneri affronteranno la forte squadra allenata da Pep Guardiola che farà assaporare al Diavolo il primo grande match di stagione contro una big d’Europa. I giocatori potranno confrontarsi con un’avversaria di livello e allo Yankee Stadium, nel Bronx, potranno arrivare tanti segnali dal lavoro di Fonseca svolto fino ad ora. La dirigenza intanto fatica a chiudere le trattative da tempo avviate sul mercato.

Gli affari Fofana e Samardzic difatti appaiono in salita ora e ci si avvicina alla chiusura invece per Pavlovic. Tuttavia si pensa anche a ciò che già è presente a Milanello e quindi ai rinnovi di contratto. Tra questi troviamo sicuramente quello di Theo Hernandez. Il forte terzino sinistro andrà in scadenza nel 2026 con il Milan e il club vuole mantenerlo, e tutelarsi da eventuali addii a parametro zero futuri. Furlani difatti a Bloomberg Tv ha svelato la volontà di far rimanere in rossonero sia Theo ma anche Maignan e come riporta Calciomercato.com ha svelato anche le cifre.

Theo Hernandez-Milan, la distanza è poca: filtra ottimismo

Il club non vuole lasciar partire quei giocatori che sono diventati punti cardine nel tempo per la rosa rossonera. Tra questi indubbiamente Maignan e Theo Hernandez sono definibili tali. Il Milan infatti non vuole perdere i due giocatori con maggiore qualità in rosa e presto si muoverà per sbloccare le situazioni sui loro rinnovi di contratto.

Theo Hernandez, fresco semifinalista di Euro 2024, parteciperà alla tournée americana del Milan e dopo la conclusione delle consuete amichevoli pre-campionato Furlani sarà pronto a offrire un rinnovo di contratto al terzino francese.

Giorgio Furlani, secondo Calciomercato.com, sarà pronto ad offrire al giocatore un rinnovo da 6 milioni di euro più 500 mila di bonus. L’entourage del francese però ne chiede circa 8 ma la distanza, dunque, non è tanta tra le parti e si potrà giungere agevolmente ad un accordo finale.

Questo sarà un passo importante del club per continuare ad allestire la nuova rosa attorno ai giocatori importanti di questo Milan che continueranno ad esserlo anche in futuro. Dopo la tournée americana dunque potrebbe arrivare la buona notizia sul futuro di Theo al Milan per tutti i tifosi rossoneri.