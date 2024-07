News Milan, l’annuncio su Fofana non lascia dubbi: le ultimissime

News Milan, l’annuncio sulla trattativa tra i rossoneri e Fofana non lascia alcun dubbio: tutti gli ultimi dettagli.

Il Milan è al lavoro per rivoluzionare il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di ridurre il gap dalle principali concorrenti al titolo. La dirigenza rossonera, capitanata da Giorgio Furlani e supportata da Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, sta cercando di regalare al nuovo tecnico Paulo Fonseca i rinforzi necessari per competere ai massimi livelli.

Il principale obiettivo per il centrocampo è Youssouf Fofana del Monaco: il centrocampista francese è stato individuato come il profilo ideale per dare qualità e sostanza alla mediana rossonera. Il classe ’99, con la sua capacità di recuperare palloni e impostare il gioco, rappresenterebbe un tassello fondamentale nel sistema di gioco di Fonseca.

Accanto a lui però, il Milan sta monitorando altri talenti per completare il reparto. Tra questi, spicca il nome di Lazar Samardzic, giovane centrocampista dell’Udinese, che ha già dimostrato grande maturità e qualità nel campionato italiano.

Sullo sfondo anche altri nomi che stanno sempre più prendendo piede ad indossare una maglia rossonera nella prossima stagione, viste alcune difficoltà che si stanno riscontrando in casa Milan.

La rivoluzione del centrocampo è una priorità per il Milan, che vuole costruire una squadra competitiva e pronta a lottare per il titolo. La dirigenza sta lavorando intensamente per assicurarsi che Fonseca abbia a disposizione una rosa completa e di qualità e talento per giocarsela in tutte le competizioni.

Milan, per Fofana c’è una distanza importante: si valutano anche delle alternative

Il Milan è al lavoro per provare ad ingaggiare Youssouf Fofana in vista della prossima stagione ma, come riferisce SportMediaset, ci sono degli intoppi: tra il Milan e il Monaco, club proprietario del cartellino del calciatore francese, c’è una distanza importante che potrebbe far sfumare totalmente la trattativa.

Il calciatore da tempo è un obiettivo principale del centrocampo per il Milan, ma una serie difficoltà per arrivare ad un accordo definitivo, rischiano di compromettere il tutto. A Paulo Fonseca al momento manca una pedina fondamentale per la sua tipologia di gioco e il club comincia a guardarsi altrove.

Il Milan ha sondato il terreno per Emmanuel Kouadio Koné, giocatore del Borussia Mönchengladbach, già cercato nel febbraio del 2021 dai rossoneri; all’epoca però, il centrocampista scelse di andare in Germania e non approdare all’ombra del Duomo.