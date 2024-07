News Milan, Pavlovic è a Milano: le ultime sul difensore

Il giocatore serbo è atterrato oggi a Milano e le prossime ore saranno quelle cruciali nel suo divenire rossonero; le ultime.

Il club di Gerry Cardinale continua a perseguire l’obiettivo di arrivare il più in alto possibile in tutte le competizioni. Ciò è possibile solo con una squadra, e dei giocatori, all’altezza del compito e della causa rossonera. Il club e la dirigenza difatti stanno facendo il possibile per offrire al neo tecnico Paulo Fonseca una squadra importante. Dopo l’arrivo di Morata e le cessioni di Simic ed altri vicini all’addio il Milan sta trattando su più fronti i nuovi colpi da mettere a segno.

Ora sul tavolo, su tutti, ci sono Emerson Royal, per sostituire Calabria e Florenzi, Fofana e Samardzic per dare consistenza al centrocampo e Scuffet per sostituire l’infortunato Sportiello. Tra questi la seconda chiusura, dopo Morata, riguarda Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è atterrato oggi a Milano e molto presto sarà un nuovo giocatore rossonero in modo ufficiale. Domani sarà la sua giornata e dopo le visite mediche di rito ci sarà la firma; le ultime.

Domani è il Pavlovic day a Casa Milan: firma ormai vicina per il difensore

Il grande difensore classe 2001, Strahinja Pavlovic, è ormai ad un passo dal vestire rossonero dopo la maglia del Salisburgo. Il difensore serbo sarà utile alla causa di Fonseca che come visto dalle prime amichevole a tutta la retroguardia chiede un gran lavoro in fase di possesso e costruzione. Pavlovic dunque potrà essere una buona pedina che grazie al suo mancino, sul lato sinistro, può favorire la corsa del pallone sulla catena di sinistra rossonera dove sono presenti i treni Theo-Leao.

Oggi dunque Pavlovic è atterrato a Milano. Il Milan verserà nelle casse del Salisburgo 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Il giocatore presto svolgerà le visite mediche e domani, secondo Fabrizio Romano, proprio dopo le visite mediche apporrà la firma sul contratto rossonero. Pavlovic quindi sarà presto un nuovo giocatore della sette volte vincitrice della Champions League.

Dunque è ormai solo questione di ore e il Milan metterà a segno il secondo colpo ufficiale di questa sessione di calciomercato dopo Alvaro Morata. Dopo aver concluso la questione Pavlovic il Milan potrà concentrarsi sui colpi ora in fase di lavorazione. Diversi nuovi volti saranno forse attesi a Milanello e Fonseca vorrà avere la squadra al completo ben prima dell’inizio del campionato, intanto testa alla tournée americana.