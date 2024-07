News Milan, svolta nell’affare Morata: la notizia dell’ultim’ora

Calciomercato Milan, annuncio importantissimo sulla trattativa per Alvaro Morata. La notizia dell’ultim’ora.

Il Milan sta per mettere a segno il primo colpo dell’estate. La dirigenza rossonera deve regalare a mister Paulo Fonseca un nuovo numero nove, vista la separazione dal francese Olivier Giroud, volato in America per aggregarsi al Los Angeles FC. Il prescelto del Diavolo è ormai noto, si tratta di Alvaro Morata.

L’ex Juve è stato il faro dell’attacco spagnolo ad Euro 2024, culminato con il trionfo delle Furie Rosse, ed ora sembra pronto a tornare in Italia, questa volta nella città di Milano, dopo l’esperienza all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. La trattativa tra gli spagnoli ed i rossoneri procede a gonfie vele, e una notizia dell’ultim’ora rivela nuovi dettagli riguardo le evoluzioni dei contatti che stanno avvenendo in questo momento tra le due compagini.

Calciomercato Milan, Morata presto a Milano: nelle prossime ore la firma sul contratto

Alvaro Morata sarà il finalizzatore del nuovo Milan di Paulo Fonseca. Dopo l’esperienza madrilena, il bomber spagnolo tornerà in Italia per guidare l’attacco rossonero verso la conquista di nuovi trofei. Il calciatore si è deciso a lasciare la Spagna dopo aver ricevuto numerose critiche dai propri connazionali, sia a livello umano che professionale, e il Diavolo rappresenta per lui un ottimo punto da cui ripartire dopo il successo dell’Europeo.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, una delegazione rossonera sta per definire l’affare con l’Atletico. La volontà di ambo le parti è quella di chiudere al più presto la trattativa:

Il Milan è a Madrid per chiudere l’ingaggio di Alvaro Morata. Sono in corso colloqui con l’Atletico per il pagamento della clausola di 15 milioni di euro. Morata si sottoporrà alle visite mediche e firmerà per il Milan nelle prossime ore.

La separazione tra Morata e l’Atletico Madrid di certo non avverrà nel migliore dei modi. Il presidente Enrique Cerezo ha dichiarato che l’attaccante spagnolo ha deciso in autonomia di lasciare i Colchoneros, e i tifosi biancorossi non l’hanno presa bene. Sui social, nelle ultime ore, c’è anche stato un botta e risposta tra l’attaccante ed un tifoso, dopo che il capitano della Roja aveva detto di essere infastidito dalle continue critiche ricevute. Una situazione non facile, che presto Morata potrà mettersi alle spalle vestendosi di rossonero. L’accordo ad un passo, e i tifosi milanisti non vedono l’ora di abbracciare il loro nuovo numero nove.